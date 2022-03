Rușii au intrat în Slavutici, orașul construit lângă Cernobîl | Soldații l-ar fi răpit pe primar și ar fi deschis focul pentru a dispresa populația

Informația provine de la administratorul regiunii Kiev, Oleksandr Pavliuk, relatează CNN.

Potrivit oficialului ucrainean, rușii au tras focuri de armă în aer și au aruncat grenade cu efect paralizant pentru a dispersa un protest al localnicilor.

Pavliuk a mai spus că trupele ruse l-au răpit pe Iuri Fomicev, primarul orașului.

S-a întâmplat astfel după ce primarul a făcut apel la locuitori să vină la protest în centrul orașului.

Fomicev a anunțat că apărătorii orașului au fost copleșiți numeric și că există morți de partea ucraineană.

Anterior, rușii ar fi ocupat spitalul orășenesc.

Videoclipuri distribuite pe rețelele sociale și verificate de CNN prin geolocație arată câteva sute de oameni care scandează "Slavutici este Ucraina" și "Trăiască Ucraina", în timp ce protestează față de prezența trupelor Moscovei.

Este vizibil un mare steag ucrainean, desfășurat.

La un moment dat, filmarea surprinde detonația unor grenade iar, pe măsură ce oamenii se deplasează prin piață, se aud rafale de armă automată.

