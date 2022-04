Cum răspund Statele Unite, după ce Rusia a cerut americanilor să nu mai trimită arme în Ucraina

Un comunicat al Departamentului american al Apărării precizează că decizia a fost luată luni.

De asemenea, Congresul a fost anunțat în data de 24 aprilie în legătură cu tranzacția.

Informația a fost transmisă Kievului în timpul călătoriei în capitala ucraineană a secretarului de stat, Antony Blinken, și a secretarului Apărării SUA, Lloyd Austin.

Un oficial de rang înalt al Departamentului american al Apărării, citat de CNN, a precizat că tranzacția implică "genul de muniție pe care ucrainenii încă îl folosesc, deoarece multe dintre sistemele lor sunt de proveniență ex-sovietică".

Între tipurile de muniție solicitată de Kiev se numără proiectile de 152 de mm pentru tunuri de câmp Giatsint-B 2A36 și pentru obuziere D-20 din perioada sovietică, muniție pentru aruncătoare de grenade AGS-17, proiectile de mortieră de 120 mm, non-NATO, muniție de 122 mm pentru obuziere 2Sl Gvozdika, precum și rachete BM-21 GRAD și alte tipuri de proiectile, de diverse calibre.

SUA ajută Ucraina cu 800 de milioane de dolari, după un ajutor militar în sumă egală

"Vânzarea propusă va îmbunătăți capacitatea Ucrainei de a face față amenințărilor actuale și viitoare, menținând pregătirea operațională a forțelor sale", se spune în comunicatul de presă al Departamentului de Stat.

Decizia oficializată luni este doar una dintre modalitățile prin care SUA oferă Ucrainei asistență militară, amintește CNN.

Joia trecută, președintele american Joe Biden a autorizat încă 800 de milioane de dolari din fonduri prezidențiale pentru asistență militară destinată Ucrainei.

Ajutorul de 800 de milioane de dolari vine la scurt timp după un altul, de aceeași valoare, în cadrul căruia SUA au furnizat Ucrainei arme grele pentru prima oară de la începutul invaziei ruse.

Rusia cere SUA să oprească furnizarea de arme către Ucraina

Rusia a trimis o notă Statelor Unite ale Americii prin care cere oprirea furnizării de arme către Ucraina.

Precizarea a fost făcută de ambasadorul Rusiei la Washington, Anatoli Antonov, pentru postul de televiziune Russia 24.

"800 de milioane de dolari - aceasta suma pe care Washingtonul o va furniza Kievului. Este o sumă uriașă, care nu contribuie la găsirea unei soluții diplomatice a situației. Am trimis această notă. Am subliniat că e inacceptabilă situația în care Statele Unite ale Americii furnizează arme Ucrainei și am cerut încetarea acestei practici", a spus diplomatul rus.

El a catalogat livrările de arme către Ucraina drept o încercare de a ridica și mai mult miză, de a agrava și mai mult situația, de a constata și mai multe pierderi.

Anterior, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe, Maria Zaharova, a confirmat că Moscova a trimis note tuturor țărilor, inclusiv Statelor Unite, pentru a opri furnizarea de arme către Ucraina.