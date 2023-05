Armele nucleare "invincibile" ale Rusiei au fost spulberate deasupra Kievului | Ucraina anunță doborârea a șase rachete hipersonice Kinjal

Informația a fost distribuită de șeful Forțelor Armate Ucrainene, generalul Valeri Zalujnîi, și preluată de ministrul Apărării de la Kiev, Oleksii Reznikov.

"Încă un succes incredibil pentru Forțele Aeriene Ucrainene! Azi-noapte, apărătorii cerului ucrainean au doborât ȘASE rachete hipersonice rusești Kinjal și alte 12 rachete.

80-1-6=❌ teroriști ruși nu au nicio șansă să triumfe în Ucraina. Armele lor pot fi și trebuie să fie combătute de cele occidentale. Mulțumesc membrilor forțelor noastre aeriene și statelor partenere care au investit în siguranța aeriană a Ucrainei și a întregii Europe. Să învingem împreună", a scris ministrul ucrainean.

Another unbelievable success for the Ukrainian Air Forces! Last night, our sky defenders shot down SIX russian hypersonic Kinzhal missiles and 12 other missiles.



80-1-6=❌



russian terrorists have no chance of prevailing over Ukraine. Their weapons can and should be countered by…