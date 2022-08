Imagini cu vehicule militare ruse în clădirea unui reactor nuclear de la Zaporojie | "Rușii vor încerca să provoace vineri un incident"

Sursa citată menționează că a verificat prin geolocație materialul video și că acesta este autentic.

Imaginile au început să circule, joi, pe rețelele sociale, însă nu este clar când au fost filmate.

Materialul filmat înfățișează una dintre cele șase săli cu turbină situate în partea de vest a centralei nucleare, care este poziționată, la rândul său, aproape de orașul Energodar.

Fiecare sală cu turbină este conectată la și încorporată într-o construcție masivă, în care se găsește un reactor nuclear, precizează CNN.

Vehiculele militare rusești, care par să fie camioane folosite în mod uzual de trupele Moscovei, se află pe latura vestică îndepărtată a clădirii, la parter, la circa 130 de metri de reactor.

În video apar cel puțin cinci vehicule - dintre care unul este marcat cu simbolul "Z", specific unităților care iau parte la campania din Ucraina.

În apropiere se văd cel puțin două amenajări care seamănă cu niște corturi.

Lângă vehicule se află diverși paleți. Nu este clar dacă paleții și corturile au legătură cu soldații ruși sau cu funcționarea centralei nucleare.

CNN amintește că Rusia a declarat anterior că singurele echipamente militare pe care le-a amplasat la centrala Zaporojie sunt cele legate de misiunile de pază.

Joi, Ministerul rus al Apărării a transmis că imaginile din satelit arată că armele, în special cele grele, nu sunt amplasate în perimetrul centralei.

CNN precizează că a contactat Ministerul rus al Apărării în legătură cu prezența vehiculelor militare ruse în sala turbinelor de la Zaporojie dar nu a primit imediat un răspuns.

Kievul și Moscova s-au acuzat reciproc în ultima perioadă de terorism nuclear.

Oficialii ucraineni au declarat în repetate rânduri că forțele ruse au depozitat armament greu în complexul nuclear, pe care îl utilizează pentru lansarea de atacuri, mizând pe faptul că forțele de apărare nu vor trage, la rândul lor, asupra centralei.

Luni, șeful companiei nucleare din Ucraina, Petro Kotin, a spus că Rusia a amplasat 14 piese de echipament militar greu în prima unitate energetică de la Zaporojie și șase vehicule în sala celui de-al doilea generator.

CNN mai notează că în data de 19 iulie, ucrainenii au efectuat tiruri vizând corturile cu soldați ruși aflate la circa 300 de metri de unul dintre reactoarele nucleare.

Vineri dimineață, oficialii ucraineni au avertizat că rușii pregătesc un incident care să implice, eventual, o scurgere radioactivă, la Zaporojie, în perioada în care secretarul general al ONU, Antonio Guterres, se află încă în Ucraina.

Guterres a sosit, miercuri, la Liov, și a purtat, joi, discuții cu președinții ucrainean, Volodimir Zelenski, și turc, Recep Tayyip Erdogan.

Anton Gherascenko, consilier al ministrului ucrainean de Interne, este unul dintre oficialii de la Kiev care au arătat că rușii au transmis personalului lor civil de la Zaporojie să nu se prezinte, vineri, la lucru, aspect care întărește versiunea unei provocări planificate în această zi.

Russia prepares provocations at Zaporizhzhia NPP on August 19 - @DI_Ukraine



Licensed personnel instructed to remain home.



Rosatom representatives already left ZNPP.



Given the weapons at NPP, it is possible that ?? could stage real terrorist attack at Europe's largest NPP. pic.twitter.com/T66rd53ELa