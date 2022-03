Vladimir Putin atacă ”nucleul securității transatlantice”, avertismentul secretarului american al Apărării

Austin a numit invazia Ucrainei ”războiul ales al lui Putin” în timpul discursului de la Pentagon, miercuri, înaintea întâlnirii cu ministrul german al apărării, Christine Lambrecht.

”Războiul ales al lui Putin a avut un impact teribil asupra victimelor civile și a forțat milioane de ucraineni nevinovați să-și părăsească țara”, a spus el.

Secretarul american al apărării a mulțumit Germaniei pentru că a colaborat cu SUA pentru a desfășura forțe ”în și prin Germania în ultimele luni”, ca parte a prezenței sporite de securitate a SUA în Europa. El a mai spus că aplaudă decizia Germaniei de a cheltui 2% din ”producția lor economică pentru apărare”.

”Împreună, trimitem un mesaj clar, iar acel mesaj este că orice provocare pentru securitatea noastră va primi un răspuns ferm și unit. Și angajamentul nostru față de apărarea colectivă a NATO este ferm”, a spus Austin.

Lambrecht a spus că relația dintre SUA și Germania este ”bună” și ”permanentă”.

”Ne-am întâlnit în vremuri foarte tulburătoare și ceea ce este important pentru mine este că relația transatlantică, în special relația dintre Germania și Statele Unite, este menită să dureze și să fie durabilă, așa că am putut să arătăm că am fost capabili să unim NATO, că am reușit să unim Europa împotriva președintelui Putin sub forma sancțiunilor pe care le-am decis împreună și mai ales prin sprijinul pe care l-am arătat aliaților noștri din alianță”, a spus Lambrecht prin intermediul unui traducător.