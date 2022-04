Will Smith a demisionat de la Academia Oscarurilor, după ce l-a pălmuit pe prezentatorul Chris Rock: ”Am inima zdrobită”

”Demisionez din calitatea de membru al Academiei de Arte și Științe Cinematografice și voi accepta orice alte consecințe pe care Consiliul le consideră adecvate”, a spus Smith, într-o declarație transmisă la CNN de publicistul său.

”Schimbarea necesită timp și mă angajez să fac munca pentru a mă asigura că nu voi mai permite niciodată violenței să depășească rațiunea”, a adăugat actorul.

După episodul jenant de la premiile Oscar de duminică seara, Academia a anunțat miercuri că a ”inițiat proceduri disciplinare” împotriva lui Smith.

David Rubin, președintele Academiei de Arte și Științe Cinematografice, a spus că organizația a primit și acceptat ”demisia imediată” a lui Smith: ”vom continua să mergem mai departe cu procedurile noastre disciplinare împotriva domnului Smith pentru încălcări ale Standardelor de conduită ale Academiei, înainte de următoarea întâlnire a consiliului de administrație programată pe 18 aprilie”.

Acțiunile disciplinare ale Academiei includ suspendarea sau expulzarea, împreună cu ”alte sancțiuni permise de Statutul și Standardele de Conduită”, a spus organizația. În schimb, Smith a părăsit de bunăvoie organizația apreciată de vedetele de film, de regizori și producători. Prin demisie, Smith nu va mai putea vota în fiecare an pentru filmele și spectacolele nominalizate la Oscar. Activitatea sa, totuși, va fi în continuare eligibilă pentru viitoarele nominalizări la Oscar.

Redăm, mai jos, integrel, declarația artistului:

”Am răspuns direct la avizul de audiere disciplinară a Academiei și voi accepta pe deplin orice consecință pentru conduita mea. Acțiunile mele la cea de-a 94-a prezentare a Premiilor Academiei au fost șocante, dureroase și de neiertat. Lista celor pe care i-am rănit este lungă și îl include pe Chris, familia lui, mulți dintre prietenii mei dragi, toți cei prezenți și publicul de acasă.

Am trădat încrederea Academiei. Am privat alți nominalizați și câștigători de oportunitatea lor de a sărbători și de a fi celebrați pentru munca lor extraordinară. Am inima zdrobită. Vreau să pun accentul pe cei care merită atenție pentru realizările lor și să permit Academiei să revină la munca incredibilă pe care o face pentru a sprijini creativitatea și arta în film.

Așa că demisionez din calitatea de membru al Academiei de Arte și Științe Cinematografice și voi accepta orice alte consecințe pe care Consiliul le consideră adecvate. Schimbarea necesită timp și mă angajez să muncesc pentru a mă asigura că niciodată nu voi fi pentru a permite violenței să depășească rațiunea”.

Declarația de vineri a fost de departe cea mai tristă interpretare a lui Smith asupra chestiunii. Inițial, a cerut scuze Academiei în timpul discursului său televizat de acceptare a premiului pentru cel mai bun actor, la aproximativ patruzeci de minute după incident. Dar în acel discurs, el nu i-a cerut scuze lui Rock.

Smith i-a cerut scuze public lui Rock a doua zi prin intermediul rețelelor sociale. Toruși, el a fost mult mai critic cu el însuși vineri, numindu-și acțiunile ”șocante, dureroase și inescuzabile”.