A început cursa pentru stabilirea unui logo „fără AI” recunoscut la nivel mondial

5 minute de citit Publicat la 13:22 16 Mar 2026 Modificat la 13:24 16 Mar 2026

Semn „Fără AI”. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Organizații din întreaga lume se întrec în a găsi o etichetă recunoscută universal pentru produse și servicii „create de oameni”, ca parte a reacției tot mai puternice împotriva utilizării inteligenței artificiale.

Declarații precum „Proudly Human” (n.r. „realizat cu mândrie de oameni”), „Human-made” (n.r. „creat de om”), „No A.I.” sau „AI-free” (n.r. „Fără AI”) apar tot mai des în filme, campanii de marketing, cărți și pe site-uri.

Acest fenomen apare pe fondul temerilor că locurile de muncă sau chiar profesii întregi sunt înlăturate de valul de automatizare alimentată de inteligența artificială.

BBC News a identificat cel puțin opt inițiative diferite care încearcă să creeze o etichetă care ar putea ajunge la nivelul de recunoaștere globală pe care îl are logo-ul „Fair Trade” (n.r. „comerț echitabil”) pentru produsele realizate în mod etic.

„Definițiile concurente despre ce înseamnă „creat de oameni” îi derutează pe consumatori”

Însă, având în vedere numărul mare de etichete concurente — precum și confuzia privind definiția termenului „fără AI” — experții spun că există riscul ca consumatorii să fie derutați, dacă nu se ajunge la un standard unic.

„Inteligența artificială produce perturbări semnificative, iar definițiile concurente despre ce înseamnă „creat de oameni” îi derutează pe consumatori”, spune experta în comportamentul consumatorului dr. Amna Khan de la Manchester Metropolitan University.

„O definiție universală este esențială pentru a construi încredere, claritate și siguranță”, a declarat ea pentru BBC News.

Sisteme de certificare „fără AI”

Mișcarea pentru crearea unor sisteme de certificare „fără AI” a apărut pe fondul utilizării instrumentelor de inteligență artificială generativă pentru a înlocui munca și creativitatea umană în numeroase industrii, inclusiv în modă, publicitate, publishing, servicii pentru clienți și muzică.

Organizațiile care încearcă să dezvolte astfel de etichete includ atât companii, cât și organizații non-profit, din Marea Britanie, Australia și Statele Unite.

Cum funcționează certificările

Unele etichete, precum no-ai-icon.com, ai-free.io și notbyai.fyi, pot fi descărcate de oricine, gratuit sau contra cost, fără prea multe verificări sau chiar fără vreun audit.

Alte sisteme, precum aifreecert, presupun plata unei taxe și un proces strict de verificare pentru a stabili dacă un produs a folosit sau nu inteligență artificială. Auditorii folosesc analiști profesioniști și programe software capabile să detecteze conținut generat de AI.

Totuși, experții în inteligență artificială spun că va fi dificil ca industriile să ajungă la un consens privind ce înseamnă cu adevărat „creat de oameni”, deoarece AI este integrată în foarte multe instrumente folosite zilnic.

„Inteligența artificială este acum atât de omniprezentă și integrată în diferite platforme și servicii încât este foarte complicat să stabilești ce înseamnă ‘fără AI’”, spune cercetătoarea în domeniul AI Sasha Luccioni.

„Din punct de vedere tehnic este greu de implementat. Cred că AI reprezintă mai degrabă un spectru și avem nevoie de sisteme de certificare mai cuprinzătoare, nu doar de o abordare binară AI / fără AI”, a spus ea.

Fără AI generativ

Unii cred că linia ar trebui trasată la utilizarea inteligenței artificiale generative — chatboți capabili să creeze texte, cod, muzică sau video pe baza unor indicații umane.

În genericul de final al thrillerului din 2024 cu Hugh Grant, Heretic, producătorii au inclus un disclaimer: „Nicio inteligență artificială generativă nu a fost folosită în realizarea acestui film.”

Distribuitorul de film The Mise en scène Company a adoptat această idee și a adăugat recent o ștampilă „No AI was used” pe afișul celui mai recent film al său, care a fost scris, regizat și montat în mare parte de o singură persoană.

Distribuitorul a publicat și propria clasificare online, pe care speră că o vor adopta și alții din industrie.

„Susținem industria AI și credem că este o perioadă interesantă, dar credem că, odată cu apariția conținutului generat de AI, conținutul creat de oameni capătă o valoare economică mai mare și vrem să punem accent pe acest lucru”, spune directorul executiv Paul Yates.

Impactul AI asupra industriilor

Industria artelor este una dintre cele mai afectate de produsele create cu ajutorul AI și pare să fie în prezent principalul punct al reacției împotriva utilizării inteligenței artificiale.

Cărți și filme întregi sunt realizate cu AI mult mai rapid și mai ieftin decât prin metodele tradiționale.

Studioul de film de la Bollywood Itelliflicks este specializat în realizarea de filme cu AI și se laudă deschis cu acest lucru.

Uneori însă produsele care folosesc AI nu spun clar acest lucru consumatorilor.

Așa s-a întâmplat anul trecut cu trupa virală Velvet Sundown, care s-a dovedit ulterior a fi complet generată de inteligență artificială.

În industria editorială, editura Faber and Faber a început să aplice pe unele dintre cărțile sale o ștampilă „Human Written” („Scrisă de oameni”).

Autoarea Sarah Hall a cerut ca această etichetă să fie adăugată romanului ei Helm. Hall a descris, de asemenea, utilizarea cărților pentru antrenarea modelelor AI drept „un furt intelectual creativ la scară largă”.

Totuși, Faber nu a explicat cum clasifică exact cărțile drept „scrise de oameni” sau ce verificări face pentru a se asigura că nu este utilizată inteligența artificială.

„Editorii se confruntă cu o nouă realitate în care cărțile pot fi produse în câteva minute”

Compania britanică Books by People este de acord că este nevoie de un standard de încredere pentru a indica autoratul uman.

„Editorii se confruntă cu o nouă realitate în care cărțile pot fi produse în câteva minute, nu în luni sau ani, iar cititorii nu mai pot fi siguri dacă o carte reflectă o experiență umană sau o imitație realizată de o mașină”, spune cofondatoarea Esme Dennys.

Compania a semnat deja contracte cu cinci edituri și a aplicat prima sa ștampilă pe cartea Telenova, publicată în noiembrie.

Books by People percepe taxe editorilor și le cere să completeze chestionare despre practicile lor și modul în care își verifică autorii. De asemenea, compania verifică periodic mostre din cărți pentru a detecta eventuale texte generate de AI.

În Australia, compania rivală Proudly Human folosește un sistem similar, dar chiar mai riguros, pentru a se asigura că autorii nu utilizează inteligență artificială generativă. Auditorii verifică fiecare etapă a publicării, inclusiv modificările făcute de la manuscris până la ediția digitală.

Compania urmează să anunțe parteneriate cu câteva edituri mari și intenționează să se extindă și în domenii precum muzica, fotografia, filmul și animația.

Directorul companiei, Alan Finkel, spune că sisteme precum cel dezvoltat de firma sa sunt esențiale deoarece eforturile industriei de a analiza și eticheta conținutul generat de AI nu au avut succes.

„Este nevoie de o certificare a ‘originii umane’, dar auto-certificarea nu este suficientă, așa că avem un proces complet de verificare pentru a ne asigura că materialul este cu adevărat creat de oameni”, a spus el.