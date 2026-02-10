O autoare de romane se laudă că „scrie” o carte în 45 de minute, cu AI: Deja a publicat 200 într-un an și câștigă sute de mii de dolari

Unii autori publică pe bandă rulantă cărți „scrise” folosind AI. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Un interviu publicat de The New York Times prezintă cazul controversat al unei scriitoare care folosește pseudonimul Coral Hart, o autoare de romane romantice, în special erotice, care a adoptat masiv inteligența artificială pentru a produce cărți într-un ritm extrem de rapid. Hart dezvăluie că poate genera un roman complet în aproximativ 45 de minute, folosind modele AI precum Claude de la Anthropic sau alte instrumente similare.

În timpul unui interviu pe Zoom cu jurnaliștii de la New York Times, ea a demonstrat acest proces, finalizând un roman chiar pe durata conversației.

Începând cu luna februarie a anului trecut, Coral Hart a început să folosească inteligența artificială pentru a scrie și publica peste 200 de romane romantice într-un singur an, sub 21 de pseudonime diferite, toate distribuite pe Amazon.

A câștigat, în total, sute de mii de dolari, din cărți „scrise” cu AI

Deși niciuna dintre cărți nu a devenit un succes major individual, vânzările cumulate au ajuns la aproximativ 50.000 de exemplare, ceea ce i-ar fi adus venituri de ordinul sutelor de mii de dolari.

Hart afirmă că, în aceste condiții, scriitorii care lucrează exclusiv în mod tradițional nu pot concura cu autorii care folosesc AI. Ea vede scrisul ca pe o cursă de viteză și productivitate, afirmând că dacă ea poate produce o carte într-o zi, iar un alt autor are nevoie de șase luni pentru a scrie una, rezultatul competiției este evident.

Este important de menționat că Hart nu a fost o începătoare atunci când a trecut la inteligența artificială. Ea era deja o scriitoare cu experiență în domeniul romanelor erotice, familiarizată cu cerințele pieței și cu apetitul mare al cititorilor acestui gen.

Acum îi instruiește și pe alți autori să folosească AI pentru a produce romane

Ulterior, și-a transformat experiența într-o afacere, lansând un program de instruire pentru alți autori, numit Plot Prose.

Prin această platformă, susține că a învățat peste 1.600 de persoane cum să folosească AI pentru a produce romane rapid, inclusiv autori care, în mod public, se declaraseră anterior împotriva folosirii acestei tehnologii.

Cursurile oferite de Hart nu se limitează la utilizarea de bază a unui chatbot, ci includ tehnici detaliate pentru a ocoli restricțiile impuse de modelele AI, care sunt programate să evite generarea de conținut sexual explicit.

Ea explică participanților cum să facă limbajul AI-ului mai natural și mai expresiv și recomandă crearea unor liste de cuvinte sau expresii de evitat, deoarece inteligența artificială tinde să le repete obsesiv.

De asemenea, îi încurajează pe autori să ofere AI-ului liste extrem de detaliate de preferințe și fantezii sexuale, de la cele comune până la unele foarte specifice și neobișnuite. Mesajul ei este că nu trebuie să existe rușine atunci când sunt formulate instrucțiunile către AI, deoarece detaliile sunt esențiale pentru obținerea unui text care să pară „viu”.

Cazul Coral Hart a generat indignare în rândul scriitorilor consacrați

Pe lângă cursuri, Plot Prose dezvoltă și un software proprietar care poate genera un roman pe baza unui plan narativ în mai puțin de o oră, contra unui abonament lunar cuprins între 80 și 250 de dolari.

Platforma promite manuscrise aproape gata pentru publicare și pachete de mentorat care elimină complet etapa clasică a redactării inițiale, înlocuind lunile de muncă cu un proces automatizat, repetabil și ușor de scalat. Ideea centrală este transformarea scrisului dintr-un act creativ într-un proces industrial, în care autorul devine mai degrabă un coordonator al producției decât un creator propriu-zis.

Cazul Coral Hart a generat reacții puternice în rândul scriitorilor consacrați. Unii autori de succes, precum Marie Force, și-au exprimat îngrijorarea că romanele lor ar fi fost folosite pentru antrenarea modelelor de inteligență artificială fără consimțământ și că avalanșa de cărți generate cu AI sufocă ecosistemul editorial.

Aceștia susțin că piața devine tot mai greu de navigat, că autorii noi sunt aproape imposibil de descoperit și că oferta este inundată de cărți de calitate scăzută, ceea ce afectează veniturile și vizibilitatea celor care trăiesc exclusiv din scris.

Se laudă, dar nu își dezvăluie identitatea

Deși este descrisă ca o adevărată „evanghelistă” a inteligenței artificiale, Hart nu este dispusă să își asume public această practică sub numele ei real.

„Coral Hart” este un pseudonim folosit doar pentru cursurile și aparițiile legate de AI, în timp ce cărțile sunt publicate sub alte pseudonime, iar activitatea ei profesională principală se desfășoară sub numele real.

Ea afirmă că evită să dezvăluie utilizarea AI din cauza stigmatului încă existent și a temerii că reputația ei profesională ar avea de suferit. Această discrepanță este una dintre marile ironii ale poveștii, deoarece îndeamnă alți autori să fie „fără rușine”, dar ea însăși preferă să rămână protejată de judecata publică.

În final, materialul NYT sugerează că Hart nu pare motivată exclusiv de câștiguri financiare spectaculoase. Deși veniturile obținute sunt consistente, ele nu sunt excepționale, comparativ cu alte activități speculative sau digitale. Mai degrabă, „autoarea” pare atrasă de experimentul în sine și de ideea de a înlocui procesul tradițional de creație cu volum, viteză și optimizare algoritmică, acceptând să „învârtă manivela” unei mașini uriașe de produs text, zi de zi, în schimbul unui trai confortabil.