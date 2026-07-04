A lăsat New York-ul pentru Oradea. Povestea americanului care s-a îndrăgostit și s-a mutat în România: „Toată lumea e calmă aici”

Dragostea a fost cea care l-a convins pe tânăr să traverseze oceanul. Foto: captură Antena 3 CNN

De la agitația din New York, direct în ritmul relaxat al României. Așa își descrie acum viața Martel, un american care a luat o decizie radicală după ce s-a îndrăgostit de o româncă din Oradea. Astăzi este al doilea când sărbătorește Ziua Națională a Statelor Unite în stil românesc, cu mici și zacuscă. N-ar schimba nimic, a spus americanul pentru Antena 3 CNN.

Departe de focurile de artificii grandioase din America, Martel sărbătorește în stil bihorean, cu un meniu în care micii româneşti fac echipă cu sosurile aromate şi nelipsita zacuscă.



„Se simte bine aici. Mulţi oameni din Statele Unite sărbătoresc cu un grătar, iar oamenii de aici sărbătoresc totul cu grătar, așa că este cam la fel. Anul acesta avem mici, multă zacuscă și tot felul de lucruri pur românești”, a spus Martel Mettelus.

Martel a descoperit în Oradea o comunitate care știe să găsească motive de sărbătoare la fiecare pas.



„Cred că americanii sunt mult mai stresați, pentru că le pasă mai mult de bani. Oamenii de aici sunt mai mult despre viața lor, familia lor, și vor face suficient pentru a se bucura de viață. Cred că cel mai mare șoc cultural a fost că toată lumea era foarte calmă aici ceea ce nu e ceva normal în SUA să ai parte de zone foarte liniștite. Toată lumea e mereu agitată și încearcă să treacă imediat la următorul lucru”, a explicat Martel.



„Sunt multe sărbători și chiar și el spunea că românii găsesc niște motive să sărbătorească mult mai des decât americanii. Se bucură parcă mai mult de viață. Găsesc motive de sărbătoare pentru orice”, a adăugat soția acestuia, Antonia Silaghi.



Dragostea a fost cea care l-a convins pe tânăr să traverseze oceanul. Soția sa, Antonia, a decis în urmă cu doi ani să se întoarcă în România. Martel a urmat-o, iar ceea ce trebuia să fie doar o scurtă vacanță s-a transformat într-o frumoasă viață în doi, la Oradea.



„Este a doua oară când petrece ziua națională a Americii în România. Tot așa, cu prietenii am fost și anul trecut. Ne bucurăm că este vară și este timp frumos, putem să fim afară, în aer liber”, a spus Antonia.



Deşi este departe de casă, Martel şi-a construit o viaţă în România. Conduce de aici o companie de consultanță în inteligență artificială, colaborând strâns cu specialiști din Timișoara pentru clienți mari din Statele Unite.

Tânărul influencer exersează zilnic limba română și folosește cu mult umor cuvintele pe care le-a învățat: „Cuvintele mele românești preferate sunt "noapte bună", o spun chiar și în timpul zilei, doar pentru că e amuzant, "o zi frumoasă", o spun foarte mult pentru a saluta oamenii și "mergem la biserică". Îmi place să spun asta, deși nu am fost încă la biserică aici”.



Iar planurile lui de viitor sunt clare și așezate: vrea să devină tată și să rămână în Oradea.



„Sper să am niște copii și să continui să lucrez, să construiesc compania și să rămân aici, cine ştie pentru cât timp. Cred că este cel mai liniștit loc în care să trăiești. Dacă vreau haos, pot merge întotdeauna undeva pentru o săptămână sau două, dar pentru acum, e bine”, a conchis Martel.