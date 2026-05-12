A venit la un interviu de angajare, iar BBC l-a băgat live pe TV, din greșeală: Acum, clipul cu gafa istorică îl face legendă și pe net

2 minute de citit Publicat la 12:46 12 Mai 2026 Modificat la 12:46 12 Mai 2026

Guy Goma, invitat din greșeală în platoul BBC, în mai 2006. Sursa foto: Capturi video BBC News

Au trecut aproape 20 de ani de când Guy Goma a intrat în sediul BBC pentru un interviu de angajare în IT și a ieșit, fără să vrea, unul dintre cele mai cunoscute personaje din istoria televiziunii, după o gafă de proporții a unui jurnalist care lucra la postul britanic.

În mai 2006, Goma ajunsese la BBC pentru un post de specialist în date. În timp ce aștepta în recepție, producătorul Elliott Gotkine l-a confundat cu Guy Kewney, jurnalistul tech invitat să comenteze într-o transmisiune live disputa juridică dintre Apple Corps și Apple Computer.

În doar câteva secunde, Guy Goma a fost condus într-un studio, echipat cu microfon și așezat în fața camerelor, fără să înțeleagă exact ce se întâmplă. Momentul în care prezentatoarea îi rostește numele greșit și expresia sa de șoc au devenit ulterior legendare pe internet.

„Ești în ședința greșită, nimeni nu și-a dat seama încă, iar tu trebuie să pari competent”

„În clipa în care am auzit numele celuilalt tip, mi-am spus: gata, s-a terminat, sunt în locul greșit”, a povestit Goma într-un interviu recent pentru NPR. Problema era că emisiunea intrase deja în direct. „Nu mai puteam face nimic.”

În ciuda confuziei evidente, Goma a rămas calm și a încercat să răspundă întrebărilor despre industria muzicală online și procesul dintre Apple și Apple Corps. Tocmai această combinație dintre panică interioară și încercarea disperată de a părea profesionist a transformat secvența într-un fenomen viral.

„Toată lumea recunoaște sentimentul: ești în ședința greșită, nimeni nu și-a dat seama încă, iar tu trebuie să pari competent”, spune Rafal Zaborowski, lector de cultură digitală la King’s College London.

Clipul a devenit una dintre cele mai cunoscute gafe din istoria BBC și continuă să fie redistribuit online chiar și după două decenii. Pentru mulți, Guy Goma a devenit un simbol al oamenilor care sunt aruncați într-o situație pentru care nu sunt pregătiți, dar încearcă totuși să se descurce.

„Nu, nu mi-au dat jobul”

„Dacă ești trist, uită-te la Guy și îți va face ziua mai bună”, spune chiar Goma despre popularitatea continuă a momentului.

Deși celebritatea virală i-a adus apariții TV, întâlniri cu vedete și chiar propuneri pentru o posibilă adaptare cinematografică, Guy Goma nu a primit niciodată jobul pentru care venise la BBC. După episodul viral, oamenii îl opreau frecvent pe stradă pentru a-l întreba dacă a fost angajat.

„Nu, nu mi-au dat jobul”, povestește el. „Iar oamenii mă întrebau: de ce? Dar nu puteam răspunde în numele BBC.”

Între timp, producătorul Elliott Gotkine a trecut printr-o perioadă dificilă în carieră după incident, înainte de a se relansa în televiziune la Bloomberg TV și ulterior la CNN.

Guy și Elliott Gotkine au transformat gafa într-o carte autobiografică

După ani în care au mers pe drumuri separate, cei doi s-au reîntâlnit în 2024 la Londra și au decis să transforme celebra gafă într-o carte autobiografică. Volumul, intitulat The Wrong Guy: The Inside Story of TV’s Greatest Cock-up, spune povestea incidentului din ambele perspective și include detalii din culisele momentului care a intrat în cultura pop.

Astăzi, Guy Goma lucrează pentru o organizație caritabilă care sprijină persoane cu dizabilități de învățare și spune că privește totul cu umor. Nu exclude nici o adaptare pentru cinema — iar actorul pe care și l-ar dori în rol principal este Will Smith.

La două decenii de la incident, povestea lui Guy Goma continuă să fascineze pentru că vorbește despre una dintre cele mai comune anxietăți moderne: teama de a fi complet nepregătit într-un moment în care toți ceilalți cred că știi exact ce faci.