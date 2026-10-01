Actorul Christian Bale tocmai a deschis un centru de plasament în deșertul Californiei, construit pentru ca frații să nu fie separați

Actorul Christian Bale la inaugurarea centrului de plasament Together California, 9 septembrie 2026. Sursa foto: Getty Images

Actorul Christian Bale a deschis un centru de plasament pentru copii în California, după aproape două decenii în care a lucrat la realizarea proiectului. Complexul Together California, construit în orașul Palmdale, la nord de Los Angeles, a fost conceput pentru a le permite fraților ajunși în sistemul de protecție a copilului să locuiască împreună, potrivit The New York Times.

Inaugurarea oficială a avut loc pe 9 septembrie, iar proiectul este prezentat drept un model neobișnuit pentru sistemul de plasament din Statele Unite. Complexul include 12 locuințe mobilate, dispuse în jurul unor spații comune, precum și un centru comunitar. Primele persoane urmează să se mute în comunitate în luna octombrie.

Proiectul poate găzdui până la 72 de copii și îngrijitorii lor. Locuințele au fost gândite special pentru grupuri numeroase de frați, fiecare unitate putând găzdui până la șase copii împreună cu părinții lor de plasament. Complexul include și două garsoniere destinate tinerilor care se apropie de momentul în care ies din sistemul de protecție, dar și unor părinți biologici aflați în proces de reunificare cu copiii lor, potrivit The New York Times.

Centrul comunitar are aproximativ 7.000 de metri pătrați și include spații pentru activități, servicii sociale și un Learning Lab destinat sprijinirii educației copiilor. Întregul complex a fost proiectat în jurul unei curți centrale, cu locuri de joacă și spații verzi, astfel încât copiii să aibă un mediu cât mai apropiat de cel al unei comunități obișnuite.

Totul a început în 2008

Ideea proiectului i-a venit lui Christian Bale în 2008, când actorul a aflat cât de mulți copii din sistemul de plasament din Los Angeles County sunt despărțiți de frații lor. Bale a început atunci să caute soluții pentru ca frații să poată rămâne împreună, iar în timp l-a cooptat pe Tim McCormick, care dezvoltase un model similar în zona Chicago.

Bale a fondat ulterior Together California împreună cu soția sa, Sibi Bale, medicul și profesorul UCLA Eric Esrailian și Tim McCormick. Actorul a continuat să se implice în proiect inclusiv în timpul etapelor de planificare, strângere de fonduri și construcție. Associated Press relata în 2024 că Bale urmărea realizarea proiectului de aproximativ 16 ani la acel moment.

Costul proiectului este estimat la aproximativ 22 de milioane de dolari, iar Bale a contribuit la strângerea fondurilor necesare. Potrivit sursei citate, proiectul a fost susținut din donații și finanțări provenite din mai multe surse. Austrian American Council West a contribuit la strângerea a aproape 9 milioane de dolari.

Probabilitate de 75% ca frații aflați în sistemul de protecție să fie separați

Pentru Bale, problema centrală a fost menținerea legăturii dintre frați. Datele prezentate de organizația Together California arată că există un risc ridicat ca frații să fie separați după intrarea în sistemul de plasament. Organizația susține că există o probabilitate de 75 la sută ca frații aflați în sistemul de protecție să fie separați.

Modelul Together California presupune ca frații să locuiască în aceeași casă, alături de părinți de plasament pregătiți profesional și angajați să se ocupe de îngrijirea lor. În acest fel, copiii pot păstra relațiile dintre frați în timp ce beneficiază de servicii sociale și educaționale într-un singur loc.

La ceremonia de inaugurare, Bale a vorbit despre misiunea proiectului în termeni care depășesc ideea unui simplu centru de plasament. Actorul a spus că scopul este ca experiențele dificile prin care trec acești copii să fie urmate de un sentiment de speranță și de posibilitatea unui viitor stabil.

Cine este Christian Bale

Christian Bale este un actor britanic, născut pe 30 ianuarie 1974 în Țara Galilor, cunoscut pentru rolurile sale foarte variate și pentru transformările fizice pe care le-a făcut pentru anumite personaje.

A devenit cunoscut încă din adolescență, după ce a jucat în filmul lui Steven Spielberg „Empire of the Sun” (1987). Ulterior, a avut roluri importante în: