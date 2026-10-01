În 2018, Elon Musk a donat 480.350 de $ pentru filtrele de apă din școlile din Flint. Elevii pot bea din nou de la dozatoare abia acum

2 minute de citit Publicat la 12:54 01 Oct 2026 Modificat la 12:54 01 Oct 2026

Miliardarul tech Elon Musk. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

În 2018, Elon Musk a donat 480.350 de $ pentru filtrele de apă din școlile aflate în orașul Flint din statul american Michigan. După mai mulți ani de așteptare, sistemele le permit elevilor să bea din nou de la dozatoare, potrivit Times of India.

Timp de patru ani, elevii din școlile comunitare din Flint s-au bazat pe apă îmbuteliată și livrată, în loc să bea direct de la dozatoarele din școli. Acest lucru se schimbă acum, după ce noi sisteme de filtrare a apei cu ultraviolete au fost instalate și testate în întregul district școlar.

Proiectul datează din 2018, când Elon Musk a donat 480.350 de dolari pentru instalarea unor stații de filtrare a apei, în urma crizei apei din Flint. Sistemele modernizate sunt concepute pentru a elimina plumbul, bacteriile și alte metale din apă înainte ca aceasta să ajungă la elevi.

Oficialii districtului școlar spun că testele nu au detectat plumb sau bacterii periculoase după filtrare, ceea ce a permis ca stațiile de apă să fie folosite din nou.

Cum funcționează noile filtre de apă

În total, 130 de stații de filtrare au fost instalate în cele 11 școli din Flint și în clădirea administrației.

Sistemele folosesc trei etape de filtrare. Mai întâi, apa trece printr-un filtru cu cărbune activ, conceput pentru a elimina plumbul, cuprul și alte particule. Apoi trece printr-un ultrafiltru, care elimină majoritatea bacteriilor. În cele din urmă, lumina ultravioletă este folosită pentru a distruge bacteriile și virusurile rămase.

Testele au arătat că nivelurile de plumb înainte de filtrare diferă de la o școală la alta. Cea mai mare medie, de 219 părți per miliard (ppb), a fost înregistrată la Accelerated Learning Academy, în timp ce un test efectuat la Scott Elementary a indicat 620 ppb.

Nivelul de acțiune recomandat de Agenția pentru Protecția Mediului din SUA (EPA) este de 15 ppb.

După filtrare, testele nu au detectat plumb sau bacterii periculoase în locațiile verificate.

De ce a durat patru ani implementarea proiectului

Stațiile au fost instalate în anul școlar 2019-2020, însă cercetătorii au identificat probleme la filtrele originale în timpul testelor. Sistemele produceau rezultate neuniforme și nu erau certificate pentru a respecta standardele National Sanitation Foundation.

Ulterior, cercetătorii au reproiectat sistemele și au început să testeze noile unități în 2021.

Superintendentul Kevelin Jones a declarat că elevii pot bea acum din stațiile de apă, însă districtul va continua să furnizeze apă îmbuteliată până la sfârșitul anului școlar, deoarece unele familii ar putea avea în continuare îngrijorări.

Districtul intenționează, de asemenea, să efectueze teste periodice și să înlocuiască filtrele în mod regulat pentru a monitoriza calitatea apei.