Adio, locuri proaste în avion? Conceptul care transformă ultimul rând din clasa economy într-o cabină privată, ca la clasa întâi

Ultimul rând de la clasa economy este locul în care puțini pasageri își doresc să stea. Scaunele nu se lasă pe spate, coada de la toaletă este permanentă, ca să nu mai vorbim de mirosul care poate deveni insuportabil.

Dar ce-ar fi dacă acest spațiu ar putea fi transformat în ceva cu adevărat atractiv? Imaginați-vă o cabină retrasă, protejată de zgomotul de pe culoar sau de cel de la baie, construită special pentru a vă oferi mai mult loc pentru bagajul de mână.

Dacă ideea sună bine, cei de la Collins Aerospace sunt de aceeași părere. Compania de design aviatic a decis să schimbe regulile jocului, transformând acest loc „de ultimă mână” într-unul pentru care merită să te bați, scrie CNN.

Noul lor concept, numit „SkyNook” și prezentat anul acesta la Aircraft Interiors Expo din Hamburg, Germania, regândește zona îngustă din spatele avioanelor de mari dimensiuni. În avioanele cu două culoare, configurația din spate obligă uneori ca ultimele rânduri să aibă doar două scaune în loc de trei.

Designul creează ceea ce producătorii numesc un „refugiu semi-privat” - o așezare a scaunelor tip cocon, care nu diferă foarte mult de ofertele premium din partea din față a aeronavei, unde pasagerii de la clasa întâi pot închide ușa în urma lor.

Deși scaunele arată similar cu cele obișnuite de la economy, SkyNook folosește inteligent spațiul dintre scaunul de la fereastră și peretele avionului. Rezultă o zonă suficient de mare pentru a fixa un portbebe, pentru a face loc unui animal de companie sau pentru a fi folosită ca spațiu de lucru ori de luat masa.

SkyNook dispune de un separator glisant care oferă pasagerilor mai multă intimitate. Foto: Collins Aerospace

Există, de asemenea, un panou despărțitor glisant care oferă intimitate față de culoar și care, potrivit producătorului, reduce zgomotul produs de bucătăria avionului și de toaletă. Nu se menționează însă dacă acesta poate ține la distanță și mirosurile neplăcute.

Jefferey McKee, director de design pentru experiența clienților la Collins Aerospace, a declarat că acest concept face parte din misiunea companiei de a îmbunătăți călătoriile cu avionul.

„SkyNook exemplifică acest angajament, transformând o zonă frecvent ignorată într-un refugiu liniștit care maximizează funcționalitatea, confortul și flexibilitatea pentru familii, pasageri cu animale de companie sau pentru cei care au nevoie de mai multă liniște”, a transmis el într-un comunicat de presă.

Inovația SkyNook a câștigat deja locul întâi la categoria „confortul pasagerilor” în cadrul premiilor Crystal Cabin, care recompensează cele mai ingenioase produse și concepte de interior pentru avioane la expoziția din Hamburg.

Conceptul a stârnit deja reacții pozitive în mediul online. Un utilizator de pe Reddit a scris că „îi place la nebunie faptul că spațiul suplimentar de lângă perete poate fi folosit în atât de multe moduri diferite”.

Noul design de scaune vine alături de alte inovații care promit să facă zborul la clasa economy mai ușor de suportat. Printre acestea se numără conceptul de scaune supraetajate „Chaise Longue”, a cărui ultimă variantă a fost, de asemenea, expusă la Hamburg. Și să nu uităm de paturile suprapuse „Economy Skynest”, lansate recent de Air New Zealand, care oferă un loc de dormit pentru câteva ore în timpul zborurilor lungi cu noile lor aeronave Boeing 787-9 Dreamliner.