Alexandra, tânăra care a cumpărat tablete pentru copii săraci din banii de majorat, a venit la Sinteza Zilei chiar în ziua în care a împlinit 18 ani

La invitația prezentatorului Mihai Gâdea, Alexandra a venit de ziua ei în platoul emisiunii Sinteza Zilei. Printre surprizele pregătite pentru ea, a fost si mesajul video emoționant, transmis de profesoara și copiii din fostul pichet militar din Botoșani, pe care tânăra i-a ajutat cu o lună în urmă.

Fata a povestit că a strâns banii pentru majorat timp de un an, dar după ce a văzut cazul prezentat de Antena3 a hotărât pe loc să cumpere tablete pentru a-i ajuta să își continue cursurile online. Pentru a intra în legătură cu profesoara din sat, s-a folosit de rețelele de socializare și a aflat numărul ei de telefon.

Mihai Gâdea a prezentat în luna octombrie gestul impresionant pe care l-a făcut o tânără de 18 ani din Iaşi. Banii pe care i-a strâns pentru aniversarea majoratului său a decis să îi doneze unor copii sărmani din judeţul Botoşani. Alexandra a urmărit reportajul cu copiii difuzat la Antena 3 şi aşa a decis să le cumpere 12 tablete celor mici.

''Da, este adevărat şi am făcut-o cu toată inima. Mă uitam aseară la televizor împreună cu părinţii mei. Am văzut reportajul dumneavoastră difuzat cu copiii din judeţul Botoşani. Am fost profund marcată de traiul copiiilor şi le-am propus părinţilor mei să nu îmi mai facă ziua de naştere şi cu bănuţii aceia să merg să le cumpăr tablete pentru acei copii." , spunea Alexandra in octombrie.