”Merită să știe și alții ce li se poate întâmpla!”. Alexandru a ieșit pozitiv la droguri, după ce a mâncat covrigi cu mac

Un tânăr șofer din Alba Iulia a rămas fără permis după ce ar fi mâncat un covrig cu mac. Nu, nu este o glumă, este povestea tristă a lui Alexandru, care a ieșit pozitiv pentru mai multe substanțe cu efect psihoactiv după un simplu covrig.

Sursa foto: Facebook / Body Engineering

Alexandru susține că nu este consumator de droguri. Tânărul a acceptat să i se recolteze probe biologice, însă acestea au complicat situația și mai mult. Și asta deoarece analizele de urină au indicat că ar fi pozitiv la opiacee, însă cele de sânge au ieșit negativ.

Tânărul povestește că, deși stă de mai bine de un an și jumătate fără permis, dosarul său nu a ajuns încă pe mâna judecătorilor, fiind în cercetare la IPJ Alba.

Mai mult decât atât, susține că, în ziua în care a fost testat, dar și cu o zi înainte, ar fi mâncat covrigi cu mac.

”Liniștit și cooperant am acceptat, neștiind ce mă va aștepta”

”Buna Ziua! Numele meu este H. Alexandru, sunt din Alba Iulia si vreau să vă prezint experiența mea cu sistemul judiciar care ar trebui să ne protejeze de infractori și cum poți să rămâi fără permis din cauza unor erori ale sistemului.

În jurul orei 20:00, 24 februarie 2022, circulând pe strada Tudor Vladimirescu către casă, am fost oprit de către un echipaj care m-a testat de alcool, rezultatul fiind negativ, iar apoi de substanțe psiho-active.

Eu foarte liniștit și cooperant am acceptat, neștiind ce mă va aștepta.

Am fost depistat cu 3 substanțe, eu nu consumasem în viața mea vreo substanță interzisă și de aceea eram foarte liniștit. Cu adevărul nu poți muri în mână... Din păcate, m-am înșelat!

”Nu spun ce moment penibil am trăit la spital știind că nu consumasem în viața mea substanțe interzise”

Am ajuns la spital pentru a mi se recolta probe biologice, doctorii de la spitalul din Alba împreună cu polițiștii nu știau dacă trebuie să îmi recolteze și probe de urină sau nu.

Până la urma s-au hotărât că trebuie, am ajuns să recoltez probe de urină împreună cu polițistul în toaleta Spitalului.

Nu spun ce moment penibil am trăit la spital știind că nu consumasem în viața mea substanțe interzise.

De la spital am ajuns la IPJ Alba unde am fost condus pentru a semna procesul verbal. Eu citind procesul verbal pe care mi l-a dat polițistul, a observat că în el scria ca am fost recalcitrant și ca am refuzat cooperarea. I-am atras atenția și el și-a cerut scuze spunând că l-a scos la fel cu cel de dinainte. Muncă ”copy-paste”. Am fost mințit că peste o săptămână îmi ajung analizele de la probele biologice.

”Analizele de urină au fost pozitive la opiacee, iar la sânge negative”

După două săptămâni am angajat o avocată care credeam că se poate lupta cu sistemul leneș și plin de concedii. După trei luni am fost anunțat de către avocată că analizele de urină au fost pozitive la opiacee, iar la sânge negative.

Deja problema devenea tot mai serioasă și prezența opiaceelor în urina nu mi-o puteam explica până l-a un moment dat când am aflat că simpla consumare a unei pâini sau covrig cu mac poate cauza o prezență a acestor substanțe. Sunt foarte multe studii făcute pe această temă dar nu aici, ci în Anglia și SUA.

Cereri nenumărate la doamna procuror, am o cerere din 05.09.2022 la care nici până acum nu am primit răspunsul, pe motiv că cererea a trimis-o la poliție. Am dat cu capul de concedii de fiecare dată când am cerut informații. Ori doamna procuror era în concediu, ori polițistul care instrumentează cazul era în concediu diferit, odată prenatal, o dată de odihnă, o dată postnatal.

”Merită și alții să știe ce li se poate întâmpla, deși nu doresc la nimeni”

Nici până în zi de astăzi, după un an și doua luni nu s-a trimis dosarul meu în instanță, ceea ce denotă un proces neechitabil și încalcă drepturile omului.

Nu încerc să cer ajutorul presei, vreau doar să știe lumea cum poți să ajungi cu dosar penal de care nimeni din sistem nu este interesat, să iți pierzi locul de muncă, apoi familia din cauza unor oameni care sunt total dezinteresați de drepturile tale ca și om. mai am multe de adăugat.

Mulțumesc și sper să vă intereseze întâmplarea care mi-a distrus viața. Merită și alții să știe ce li se poate întâmpla, deși nu doresc la nimeni. Am și dovezile de la dosar”, a declarat Alexandru, într-o scrisoare deschisă trimisă pe adresa redacției alba24.ro.