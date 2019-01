”Am pierdut orice fel de interes față de iubitul meu. Atingerile lui mă scârbesc. Totul a început când....”

Pixabay

După trei ani de relație cu iubitul, o femeie se confruntă cu o problemă ce îi pune în pericol relația: „Sunt împreună cu prietenul meu de trei ani. La început mă simțeam foarte atrasă de el dar la aproximativ un an după, am început să îmi pierd interesul față de el. Ușor-ușor am început să fiu scârbită până și de atingerile lui. Când încearcă să se apropie de mine, îi iau mâinile și i le dat la o parte. Avem un băiețel de aproape doi ani împreună și eu mai am o fetiță de șase ani dintr-o relație anterioară. Același lucru mi s-a întâmplat și cu fostul prieten, chiar dacă atunci nu aveam copii și nu eram încă însărcinată. Ocazional, pentru că mă simt vinovată îl las să mă atingă dar mă simt violată. Ne certăm din ce în ce mai mult. Simt cum crește ura în mine și mi-e frică să nu stric totul din nou. Nu știu ce să fac.”

Pamela, specialista în relații pentru The Guardian răspunde: „Părinții se lovesc des această problemă. Asta se întâmplă din cauza stresului, a oboselii, a lipsei de intimitate sau a schimbărilor hormonale. Un copil poate schimba percepția unei femei asupra propriei persoane iar identitea sexuală poate fi pierdută pentru moment. Dacă ți se pare că aceste probleme ți se aplică, încearcă să dormi mai mult, să ceri ajutor cu copii și să încerci să-ți amintești de experiențele tale romantice. Încearcă să ieși la întâlniri și să te relaxezi. Nu este ușor să treci de la o relație de culplu la o familie de patru. Viața ta sexuală depinde de felul în care reușești să menții un echilibru. Faptul că erai atrasă de iubitul tău la începutul relației este un lucru foarte bun, și demonstrează că ai doar o problemă trecătoare.”

Sursă: The Guardian