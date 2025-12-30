Bunicii noștri pot afla cum va fi vremea în noul an, încă din 31 decembrie. Cum se face „prognoza meteo” cu calendarul foilor de ceapă

Bunicii noștri pot afla cum va fi vremea pe tot anul, cu calendarul foilor de ceapă. Sursa foto: Antena 3 CNN

Se zice, din bătrâni, că „meteorologia” populară nu dă greș niciodată. Iar instrumentul care i-a ajutat pe țăranii români să afle vremea, transmis din generație în generație, este calendarul de ceapă.

Țăranii români trebuiau să știe din vreme cât va dura iarna, în ce luni va ploua, dacă va fi un an secetos sau dacă vor fi recolte bune. Încă de la începutul anului sau chiar mai din vreme, din luna decembrie, puțină știință meteorologică împletită cu mitologia anticipau ce îi așteaptă în perioada următoare.

În unele sate de pe Valea Mureșului Superior și pe Valea Gurghiului, tradiția Calendarului de Ceapă se păstrează și astăzi. Bunicuțele află de fiecare dată înaintea meteorologilor cum va fi vremea în noul an și păstrează cu sfințenie învățăturile din moși-strămoși.

Cum afli vremea prin calendarul foilor de ceapă

Astfel, înainte de trecerea în noul an, se taie o ceapă mare în 12 bucăți, numite după lunile anului, aliniate apoi pe masă. În fiecare bucată se presară puțină sare grunjoasă. Se lasă să treacă un timp, câteva ore, iar apoi se face interpretarea.

Bucățile de ceapă care s-au înmuiat, care au lăsat apă, indică luni umede, iar cele care sunt uscate indică seceta. Bucățile din care curge zeamă sunt un indiciu al nedoritelor ploi torențiale și inundații.