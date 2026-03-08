Sunt șampoanele scumpe mai bune? Ce spune un medic specialist

Produsele accesibile își fac treaba la fel de bine ca variantele premium. Foto: Getty Images

Ambalaje elegante, reclame atrăgătoare și promisiuni că un anumit produs îți va rezolva toate problemele părului pot face pe oricine să se întrebe dacă merită să renunțe la șamponul obișnuit din supermarket pentru unul de câteva ori mai scump, scrie APNews.

Potrivit specialiștilor, în multe cazuri, produsele accesibile își fac treaba la fel de bine ca variantele premium. Diferența nu stă doar în preț, ci mai ales în ingrediente, tipul scalpului și în modul în care îți îngrijești părul.

Ce spun dermatologii

Dr. Crystal Aguh, dermatolog și director al programului dedicat pielii din cadrul Johns Hopkins School of Medicine, explică faptul că, în linii mari, există două tipuri de păr: predispus la deteriorare și rezistent la deteriorare.

Părul predispus la deteriorare include buclele foarte strânse, părul tratat chimic sau coafat frecvent cu instrumente cu căldură. În schimb, părul drept și gras este, de regulă, mai rezistent.

Pentru părul sensibil sau fragil, ea recomandă evitarea șampoanelor în care ingredientul principal este sodium lauryl sulfate, o substanță care îndepărtează excesiv sebumul, uleiul natural ce protejează firul de păr. Fără această protecție, părul poate deveni uscat și se poate rupe mai ușor.

În cazul părului creț sau vopsit, spălarea ar trebui făcută mai rar pentru a nu elimina prea mult sebum. Persoanele cu bucle foarte strânse ar putea avea nevoie de o singură spălare pe săptămână, în timp ce părul ondulat și vopsit poate fi spălat la două-trei zile. Părul drept și gras poate fi spălat zilnic.

Mai importantă este rutina decât produsul

Dr. Aguh subliniază că nu doar produsul contează, ci întregul proces: cât de des este spălat părul, cât de des este vopsit și cât de des este expus la căldură.

Ideea că un singur șampon „perfect” va rezolva toate problemele este, spune ea, o iluzie. De multe ori, ajustarea rutinei are un impact mai mare decât schimbarea brandului.

Specialista adaugă că nu este nevoie să cumperi întreaga gamă a unei mărci premium și că este perfect acceptabil să combini produse accesibile cu unele mai scumpe. Diferențele de preț țin adesea de mărimea companiei, costurile de producție, utilizarea ingredientelor organice sau a ambalajelor sustenabile.

Șamponul, tratament pentru scalp

Dr. Joe Tung, dermatolog la University of Pittsburgh Medical Center, atrage atenția că șamponul ar trebui privit ca un produs de îngrijire a scalpului, nu doar ca unul cosmetic.

Scalpul este un ecosistem complex, cu glande sebacee, terminații nervoase și celule imunitare. Când este în echilibru, părul crește normal și pielea capului este sănătoasă. Când echilibrul este perturbat, pot apărea mâncărimi, mătreață, exces de sebum sau chiar căderea părului.

În cazul mătreții sau al iritațiilor, sunt utile șampoanele cu ingrediente active antifungice sau antiinflamatoare. Pentru părul uscat ori tratat chimic, este mai potrivit un produs delicat, asociat cu un balsam nutritiv.

Dr. Tung precizează că eficiența unui produs este dată de ingredientele active, nu de etichetă sau de flaconul de lux. Uneori, produsele scumpe conțin agenți de condiționare mai rafinați, care fac spălările frecvente mai confortabile. Totuși, unele variante premium includ parfumuri sau extracte botanice care pot irita pielea sensibilă. În astfel de cazuri, formulele mai simple sunt adesea mai bine tolerate.