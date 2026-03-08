Un copil din Epoca de Piatră a fost descoperit de arheologii din Suedia, înmormântat în piele de căprioară

Micuțul purta o haină din piele de căprioară și un accesoriu pentru cap decorat cu pene. Foto: Profimedia Images

Un copil din Epoca de Piatră, îngropat într-o haină din piele de căprioară și purtând o coroană realizată din pene de ciocănitoare, a fost descoperit de arheologi într-un sit preistoric din sudul Suediei. Descoperirea, veche de peste 7.000 de ani, oferă indicii rare despre ritualurile funerare și despre vestimentația oamenilor din acea perioadă, scrie Live Science.

Potrivit cercetătorilor, copilul a fost îngropat într-un mormânt alături de un bărbat adult, iar analiza probelor de sol prelevate dintre cele două schelete a scos la iveală fire de păr de căprioară și o posibilă pană de ciocănitoare. Aceste fragmente microscopice sugerează că micuțul purta o haină din piele de căprioară și un accesoriu pentru cap decorat cu pene.

Descoperirea a fost posibilă datorită unei metode noi de analiză a probelor de sol, care permite identificarea unor fibre microscopice, precum păr de animal sau pene, rămase în morminte vechi de milenii. Tehnica oferă arheologilor șansa de a descoperi detalii despre hainele sau accesoriile care, în mod normal, se degradează complet în timp.

Arheologii au analizat probe de sol prelevate din 35 de morminte

În general, materialele organice moi, precum blănurile, fibrele vegetale sau penele, se păstrează doar în condiții speciale, cum ar fi în ghețari sau în situri aflate sub apă. Totuși, noua metodă schimbă această perspectivă.

Cercetarea a fost realizată în situl arheologic Skateholm, un cimitir preistoric utilizat de comunități de vânători-culegători între aproximativ 5200 și 4800 î.Hr., situat aproape de coasta Mării Baltice. Arheologii au analizat 139 de probe de sol prelevate din 35 de morminte.

În cadrul analizelor, specialiștii au identificat mai întâi fragmente de oase, cremene, cărbune și semințe, iar apoi au examinat la microscop particulele rămase, fibre, fire de păr și pene. Rezultatele au arătat că cel puțin 21 de persoane au fost îngropate alături de pene, multe provenind de la păsări acvatice, probabil folosite în accesorii pentru cap.

Pene, blană și dinți de animale

În alte morminte au fost descoperite indicii că defuncții purtau haine sau accesorii din blană. De exemplu, în zona capului unui bărbat tânăr au fost găsite fire de păr provenind de la mai multe animale, inclusiv iepure de munte și nevăstuică, alături de mărgele realizate din dinți de cerb, ceea ce sugerează că acesta fusese îngropat cu un acoperământ decorativ pentru cap.

Un alt mormânt, aparținând unei femei în vârstă, a oferit indicii despre un posibil accesoriu din pene sau o mantie decorată cu pene de pasăre. În zona călcâiului drept au fost descoperite fire de păr de la diferite carnivore, sugerând că femeia purta încălțăminte din blană multicoloră, care s-a degradat în timp.

Cercetarea a fost publicată pe 20 februarie în revista științifică Archaeological and Anthropological Sciences, iar autorii spun că metoda poate fi îmbunătățită în viitor prin analizarea ADN-ului din sedimente, ceea ce ar putea oferi și mai multe detalii despre materialele organice folosite de comunitățile preistorice.