Un simplu test de sânge ar putea indica șansele de supraviețuire pe termen scurt, arată un nou studiu

Un simplu test de sânge ar putea ajuta la identificarea persoanelor vârstnice care prezintă un risc mai mare de a muri în următorii doi ani. sursa foto: Getty

Oamenii de știință au descoperit că moleculele mici de ARN din sânge – cunoscute sub numele de piARN-uri (piRNAs) – sunt predictori mai puternici ai supraviețuirii pe termen scurt decât vârsta, colesterolul sau factorii legați de stilul de viață, scrie Euronews.

Un simplu test de sânge ar putea ajuta la identificarea persoanelor vârstnice care prezintă un risc mai mare de a muri în următorii doi ani, potrivit unor noi cercetări.

Studiul, coordonat de Duke Health împreună cu Universitatea din Minnesota, sugerează că moleculele mici de ARN prezente în sânge ar putea oferi o nouă modalitate de a evalua riscul de supraviețuire pe termen scurt la persoanele cu vârsta de 71 de ani și peste.

Cercetătorii s-au concentrat pe fragmente mici de ARN cunoscute drept ARN-uri care interacționează cu proteina PIWI (piRNAs), implicate în reglarea dezvoltării, regenerării și funcției sistemului imunitar. Analizând probe de sânge de la peste 1.200 de adulți în vârstă, cercetătorii au descoperit că nivelurile mai scăzute ale anumitor piARN-uri au fost asociate cu o supraviețuire mai îndelungată.

„Combinația a doar câteva piARN-uri a fost cel mai puternic predictor al supraviețuirii la doi ani la adulții vârstnici – mai puternic decât vârsta, obiceiurile de viață sau orice alte măsuri de sănătate pe care le-am analizat”, a declarat Virginia Byers Kraus, autor principal al studiului și profesor în cadrul departamentelor de Medicină, Patologie și Chirurgie Ortopedică de la Facultatea de Medicină a Universității Duke.

„Ceea ce ne-a surprins cel mai mult a fost faptul că acest semnal puternic a provenit dintr-un simplu test de sânge”, a adăugat Kraus.

Cum a fost realizat studiul și care au fost rezultatele?

Folosind inteligența artificială și învățarea automată, echipa a analizat 187 de indicatori diferiți de sănătate alături de 828 de ARN-uri mici.

Modelele avansate au arătat că doar șase piARN-uri pot prezice supraviețuirea la doi ani cu o acuratețe de până la 86%. Aceste rezultate au fost confirmate într-un al doilea grup independent de adulți vârstnici.

Pentru supraviețuirea pe termen scurt, piARN-urile au depășit ca putere predictivă vârsta, nivelul colesterolului, activitatea fizică și peste 180 de alte măsuri clinice.

Participanții care au trăit mai mult au prezentat în mod constant niveluri mai scăzute ale unor piARN-uri specifice – un tipar similar celui observat în studiile pe organisme de laborator. De exemplu, la C. elegans (viermi rotunzi microscopici), reducerea nivelului global de piARN-uri a fost asociată cu dublarea duratei de viață.

„Știm foarte puține despre piARN-urile din sânge, dar ceea ce observăm este că nivelurile mai scăzute ale unor tipuri specifice par să fie benefice”, a explicat Kraus. „Atunci când aceste molecule sunt prezente în cantități mai mari, ar putea semnala că ceva în organism nu funcționează corect. Înțelegerea motivului ar putea deschide noi posibilități pentru terapii care să promoveze o îmbătrânire sănătoasă”.

Pot tratamentele modifica aceste molecule din sânge?

Echipa intenționează acum să investigheze dacă tratamentele, schimbările în stilul de viață sau medicamentele – inclusiv clase emergente de medicamente, precum agoniștii GLP-1 – ar putea modifica nivelurile de piARN-uri.

De asemenea, cercetătorii își propun să compare nivelurile din sânge cu cele din țesuturi, pentru a înțelege mai bine modul în care aceste molecule funcționează.

„Aceste ARN-uri mici sunt ca niște micro-manageri în organism, ajutând la controlul multor procese care influențează sănătatea și îmbătrânirea”, a precizat Kraus. „Abia începem să înțelegem cât de puternice sunt. Această cercetare sugerează că am putea identifica riscul de supraviețuire pe termen scurt printr-un test de sânge practic, minim invaziv – cu obiectivul final de a îmbunătăți sănătatea pe măsură ce înaintăm în vârstă”.