Ana şi Andrei Rubeli, fondatorii proiectului fotografic "Aici a Stat", la Eroul Zilei

Ana şi Andrei Rubeli au iniţiat proiectul "Aici a stat" prin care şi-au propus să descopere şi să împărtăşească patrimoniul cultural încărcat cu energia personalităţilor care au contribuit la crearea lui. Poveşti şi legende despre bijuteriile arhitectonice din România şi cei care le-au călcat pragul prind viaţă datorită iniţiativei lor speciale.

Astfel, veţi descoperi poveşti despre scriitori, arhitecţi prinţi şi prinţese, regi şi regine, domnitori sau mari politicieni. Cei doi au fost invitați în rubrica Eroul Zilei, la Antena3.

Ana Rubeli a povestit ce a stat la baza ideii de a crea acest proiect fotografic:

"Din copilărie aveam pasiunea fotografiei și a istoriei. Tată mi-a dezvoltat această pasiune, și biblioteca imensă pe care o aveam acasă. Și între timp mi-am dat seama că fotografiile pe care le făceam cu analog, pe film, erau predominant cu case vechi.

Acum doi ani și un pic, în 2018, eram în căutarea unui conac, Conacul lui Diuliu Zamfirescu, pe baza unei fotografii dintr-o carte. Am trecut prin niște aventuri. Și am stabilit că trebuie să împărtășim poveștile acestea cu mai multă lume, pentru că nu erau cunoscute."

Întrebat dacă este greu să descopere povestea din spatele unei clădiri istorice, Andrei Rubeli a descris cum unele povești necesită căutări în arhivele naționale și cercetare amănunțită.

"Pentru a descoperi anumite povești este nevoie chiar să facem cercetări în Arhivele Naționale. Acolo nu este foarte ușor, nici ca proces nici că informație care se găsește. Dar partea bună este că așa găsim informații autentice pentru că altfel, de pe internet riscăm să găsim informații un pic romanțate.

Pornind de la ceea ce este autentic acolo creăm aceste povești, le expunem în mediul online și încercăm încet încet să facem și tranziția către mediul offline cu evenimentele pe care vrem să le organizăm.

Andrei Rubeli: Cânt pe o vioara veche de peste 200 de ani. Este micul meu monument istoric

Andrei a mai povestit și despre instrumentul la care cânta, o vioară veche care are propria poveste specială:

"Cânt pe o vioara veche de peste 200 de ani. Este micul meu monument istoric. A fost și ea abandonată în podul unei case multă vreme.

Am restaurat-o cu foarte mari eforturi și am reînsuflețit-o punând-o pe marile scene din România și din afara țării. De când avem proiectul am încercat să organizăm evenimente culturale în jurul monumentelor istorice pe care le vizităm"

La rândul ei, întrebată unde a găsit cele mai inedite povești, Ana a povestit despre zona Maramureșului și căsuțele cu o istorie aparte, pe care foarte puțini oameni le cunosc.

Ana Rubeli: Sunt case memoriale deosebite în Maramureș. Am descoperit un conac extrem de bine restaurat, am descoperit căsuțe istorice

Legat de planurile de viitor pentru proiectul fotografic, cei doi și-au propus să continue seria de evenimente în mediul offline, în limitele posibilității, în case memoriale.

Cei care își doresc să vină cu sugestii și să se alăture comunității "Aici a Stat" pot găsi detalii pe site-ul proiectului și pe paginile de Instagram și Facebook.