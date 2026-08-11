Angajatul unui feribot a cerut să lucreze pe uscat și a fost ignorat: Acum, a câștigat 55.000 de euro despăgubiri

6 minute de citit Publicat la 11:51 11 Aug 2026 Modificat la 11:51 11 Aug 2026

Feribot al companiei DFDS, într-un port din Marea Britanie. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Un șef de echipaj de pe punte al unei companii de feribot a primit aproape 55.000 de euro (n.r. 47.089 de lire sterline) după ce conducerea a refuzat să îi permită să lucreze pe uscat, în urma plângerilor sale că munca pe mare îi agrava artrita din cauza vibrațiilor de pe navă.

Sean Donnelly, angajat pe ruta din Canalul Mânecii, nu mai putea lucra pe mare deoarece avea „foarte multe dureri fizice”, iar vibrațiile produse de navă îi agravaseră osteoartrita, a stabilit un tribunal, potrivit The Independent.

Angajatul senior de pe punte ceruse în repetate rânduri să fie transferat pentru a lucra pe uscat, însă i s-a spus că acest lucru era „prea dificil din cauza salarizării și a procedurilor administrative”.

Donnelly voia să mai lucreze trei ani, până la pensionare, însă a rămas fără salariu și a fost nevoit să solicite ajutoare sociale, deși precizase clar că este apt să lucreze pe uscat.

În cadrul unui tribunal pentru litigii de muncă desfășurat la Ashford, în Kent, Donnelly a câștigat procesul privind concedierea constructivă și neîndeplinirea obligației de a face ajustări rezonabile, fapt considerat o formă de discriminare pe criterii de dizabilitate.

El a primit despăgubiri în valoare de aproximativ 55.000 de euro.

Totul a început când a fost diagnosticat cu osteoartrită a coloanei vertebrale

Donnelly a început să lucreze la DFDS în filiala din Guernsey în octombrie 2007 și ajunsese să ocupe funcția de asistent de șef de echipaj pe punte. În această funcție, era responsabil de încărcarea punții, posturile de amarare și operațiunile de ancorare.

Lucra două săptămâni, urmate de două săptămâni libere, în ture de zi și de noapte, și locuia la bord atunci când se afla pe mare.

În septembrie 2022, a fost diagnosticat cu osteoartrită a coloanei vertebrale și a anunțat compania de feribot a doua zi.

Donnelly a intrat în concediu medical, dar s-a întors pe navă în ianuarie 2023, după ce trecuse examenul medical necesar pentru a reveni la bord.

A revenit treptat la muncă, însă după opt zile a fost nevoit să părăsească nava deoarece durerile deveniseră prea puternice.

„Este departe de a fi capabil să își facă meseria”

Unul dintre ofițerii-șefi i-a spus lui Matt Scott, managerul responsabil de echipaj:

„După cum spun, este evident că are foarte multe dureri fizice și nu am nicio îndoială că suferă și din punct de vedere psihic... Aș spune că, în acest moment, domnul Donnelly este departe de a fi capabil să își facă meseria. Poate că, odată cu trecerea timpului, va putea reveni la muncă, dar aceasta este o decizie care trebuie luată de cineva mai bine calificat decât mine.”

Ofițerul a precizat că Donnelly intenționa să mai lucreze doar trei ani, până la pensionare, și că își dorea să continue să muncească până atunci.

Scott a spus că va face demersuri pentru a identifica alte funcții pe care Donnelly le-ar putea ocupa și a menționat posibilitatea unei munci bazate pe calculator, într-un post pe uscat.

El a explicat însă că mai mulți angajați de pe nave fuseseră transferați către departamentul de operațiuni și că toți cei care făceau această tranziție trebuiau să treacă printr-un program de evaluare.

Și-a epuizat drepturile la plata concediului medical dar nu l-a anunțat nimeni

În martie 2023, Donnelly a descoperit că își epuizase drepturile la plata concediului medical, deși nu fusese informat despre acest lucru.

El nu primise nicio notificare și a depus o plângere în legătură cu situația.

Donnelly a spus că tratamentul pentru artrită era „distrugător din punct de vedere financiar” și că a fost nevoit să se bazeze pe ajutoare sociale.

După ce a discutat cu un specialist, i s-a spus clar că ar trebui să se intereseze de locuri de muncă pe uscat, deoarece „vibrațiile” de pe nave îi agravau artrita.

A făcut demersuri în acest sens, însă i s-a spus că era „prea dificil”, deoarece compania soră DFDS A/S era cea care se ocupa de angajații care lucrau pe uscat.

Donnelly a avut o întâlnire cu Lisa Abbott, șefa departamentului de resurse umane pentru activitățile maritime, și i-a spus că nu era optimist în privința posibilității de a se întoarce la muncă pe mare.

Prin urmare, intenționa să fie repartizat într-un post pe uscat, dacă exista vreun loc disponibil.

În octombrie 2023, Donnelly beneficiase de tratamente de fizioterapie și injecții pentru a-i reduce durerile.

El a spus că, din cauza afecțiunii sale, puteau fi implementate mai multe ajustări pentru a-i permite să lucreze pe navă, precum modificarea programului de lucru, asigurarea unui angajat de sprijin și excluderea sarcinilor care presupuneau conducerea motostivuitorului.

Donnelly a afirmat că, deși se declarase disponibil să lucreze, fusese scos de pe statul de plată și că putea fi repartizat temporar pe uscat, însă această solicitare îi fusese respinsă de două ori.

I s-a spus că nu existau posturi vacante disponibile pe uscat deoarece acestea fuseseră ocupate recent de angajați sezonieri.

Donnelly a depus o plângere oficială, însă compania de feribot a susținut că transferul său nu fusese refuzat și că i se ceruse doar să aștepte o evaluare medicală suplimentară.

La o audiere în cadrul apelului, Donnelly a spus că i s-a transmis că mutarea într-un post pe uscat ar fi fost „prea dificilă din cauza salarizării și a procedurilor administrative”.

Compania a declarat:

„DFDS A/S și DFDS Guernsey sunt două companii separate, iar transferul posturilor nu este un lucru pe care îl putem controla.”

În martie 2024, Donnelly a prezentat o listă cu ajustările rezonabile care puteau fi făcute și a spus că acestea ar putea fi acceptate pentru a-i permite să lucreze pe mare sau că ar putea fi repartizat într-un post pe uscat care nu presupunea ridicarea unor greutăți.

El a precizat că, dacă firma nu accepta niciuna dintre aceste variante, situația ar echivala practic cu încetarea contractului său de muncă.

Compania de feribot a spus că încerca să îl readucă la muncă pe mare, însă nu a acceptat ajustările rezonabile propuse de acesta.

Judecătoarea pentru litigii de muncă Anna Corrigan a stabilit că Donnelly fusese concediat în mod constructiv și pe nedrept.

Ea a declarat:

„Scrisoarea de demisie este reprezentată de e-mailul domnului Donnelly din 27 martie 2024, interpretat împreună cu e-mailul din 8 aprilie 2024.

Suntem de acord cu el că și-a dat demisia, în parte, din cauza eșecului DFDS de a face ajustările rezonabile.”

Judecătoarea a adăugat că organizația nu a răspuns solicitărilor repetate ale lui Donnelly și nu a luat în considerare în mod corespunzător cererea acestuia de a lucra pe uscat.

„De asemenea, considerăm că DFDS a eșuat prin faptul că nu a răspuns și/sau a ignorat multiplele sale solicitări de a lua în considerare munca pe uscat.”

Și-a dat demisia din cauza angajatorului

Judecătoarea Corrigan a mai spus:

„Domnul Donnelly și-a dat demisia din cauza eșecului continuu al DFDS de a lua în considerare și de a facilita transferul într-un post pe uscat, precum și din cauza eșecului de a-l reintroduce prompt pe statul de plată și de a-l readuce în funcția sa de pe mare după ce obținuse certificatul ENG1.

Am stabilit că încălcarea obligațiilor în acest din urmă caz a constat în faptul că organizația nu a analizat prompt sau deloc raportul serviciului de medicina muncii și ajustările recomandate, ceea ce a dus la răspunsul companiei în legătură cu certificatul ENG1. Acesta a fost un ultim factor care s-a adăugat celorlalte încălcări.”

Judecătoarea Corrigan a spus că DFDS ar fi trebuit să facă anumite ajustări pentru a-i permite lui Donnelly să revină la muncă.

Ea a declarat:

„Era rezonabil să ne așteptăm ca DFDS să ia măsuri, începând din februarie 2023, pentru a facilita detașarea temporară sau transferul domnului Donnelly în postul de coordonator operațional pe uscat, în urma recomandării venite din partea conducerii navei. Acest lucru ar fi presupus sprijinirea domnului Donnelly pentru a trece programul de evaluare imediat ce acesta era suficient de apt pentru a lucra.

Nu acceptăm ideea că cele două companii sunt atât de separate încât DFDS nu ar fi avut nicio influență asupra unui transfer sau a unei redistribuiri.”