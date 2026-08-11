Ce se întâmplă dacă pui oțet în mașina de spălat rufe: Beneficiile pe care puțini le cunosc și greșeala pe care trebuie să o eviți

2 minute de citit Publicat la 12:10 11 Aug 2026 Modificat la 12:10 11 Aug 2026

Oțet turnat în compartimentul pentru balsam de la mașina de spălat rufe. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Oțetul alb a devenit unul dintre cele mai căutate trucuri pentru gospodărie, în special pentru cei care vor să reducă mirosurile neplăcute din haine, să evite reziduurile de detergent și să mențină mașina de spălat într-o stare mai bună fără să cheltuiască mai mult.

Deși nu înlocuiește detergentul, specialiștii în curățenie casnică recomandă folosirea oțetului în cantități moderate, ca supliment pentru spălare.

În Columbia, spre exemplu, unde umiditatea și uscarea hainelor în interior sunt frecvente în mai multe orașe, oțetul este folosit adesea pentru a împrospăta hainele, prosoapele și echipamentele sportive, potrivit publicației El Cronista.

Important este să știm ce face cu adevărat și cum trebuie folosit corect, pentru a nu deteriora țesăturile delicate.

Pentru ce se pune oțet în mașina de spălat

Oțetul alb are proprietăți ușor acide care ajută la dizolvarea reziduurilor de detergent și balsam acumulate în haine și în anumite componente ale mașinii de spălat.

Printre cele mai frecvent menționate beneficii se numără:

Reducerea mirosurilor neplăcute din hainele umede.

Ajută prosoapele să rămână mai puțin rigide.

Reduce reziduurile de săpun care pot lăsa o senzație aspră pe țesături.

Împrospătează hainele sport sau articolele vestimentare cu miros persistent.

Ajută la curățarea compartimentului pentru balsam.

Folosirea ocazională poate contribui și la menținerea cuvei mașinii de spălat mai curate, în special atunci când sunt efectuate cicluri de întreținere.

Unde se pune oțetul în mașina de spălat

Cea mai frecventă recomandare este să torni o jumătate de cană de oțet alb în compartimentul pentru balsam, astfel încât acesta să fie eliberat în timpul clătirii finale.

În acest fel, oțetul acționează asupra hainelor fără să se amestece direct cu detergentul în timpul ciclului principal de spălare.

Oțetul poate fi folosit și într-un ciclu de curățare a mașinii de spălat. În acest caz, se toarnă o cană de oțet în cuva goală și se pornește un program cu apă fierbinte, cu condiția ca producătorul aparatului să permită acest tip de întreținere.

De ce recomandă folosirea oțetului în locul balsamului de rufe

Multe persoane preferă oțetul deoarece nu lasă reziduuri grase pe fibre și este, de regulă, mai ieftin decât anumite tipuri de balsam de rufe comerciale.

În plus, nu adaugă parfumuri puternice, aspect apreciat de persoanele sensibile la mirosurile intense.

Totuși, efectul său de înmuiere este mai redus decât cel al unui produs comercial, așa că nu trebuie să vă așteptați la același parfum sau la aceeași textură a țesăturilor.

Ce haine pot fi spălate cu oțet

Oțetul este folosit frecvent pentru:

Prosoape.

Cearșafuri.

Haine sport.

Haine din bumbac.

Îmbrăcăminte de zi cu zi care a acumulat mirosuri.

În schimb, este mai bine să evitați folosirea lui pentru hainele din mătase, lâna delicată sau țesăturile pentru care eticheta indică necesitatea unei îngrijiri speciale.

Ce se întâmplă dacă pun prea mult oțet în mașina de spălat

Folosirea unei cantități excesive nu îmbunătățește rezultatele și poate avea efecte nedorite.

O aciditate prea mare poate deteriora în timp anumite fibre și poate afecta componentele din cauciuc sau garniturile dacă oțetul este folosit frecvent și în cantități mari.

De aceea, recomandarea obișnuită este să nu depășești o jumătate de cană la o încărcătură și să eviți folosirea oțetului la fiecare spălare.

Cât de des poate fi folosit oțetul în mașina de spălat

Pentru haine, multe persoane îl folosesc o dată sau de două ori pe săptămână în cazul anumitor încărcături, precum cele cu prosoape sau haine sport.

Pentru curățarea mașinii de spălat, un ciclu de întreținere pe lună este, de regulă, suficient, respectând întotdeauna instrucțiunile producătorului aparatului.