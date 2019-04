Atenție! O boală teribilă face ravagii! Se transmite pe cale sexuală!

foto: Pixabay.com

O boala teribila, chiar mai periculoasa decat SIDA, ameninta omenirea, sustin expertii in domeniu.

O noua tulpina a virusului gonoreei, rezistenta la antibiotice, devine tot mai raspandita in randul oamenilor, ea transmitandu-se pe cale sexuala.

Aceasta noua tulpina extrem de periculoasa se numeste HO41, ea facand parte dintr-o generatie de bacterii rezistente la antibioticele care se gasesc acum pe piata. Conform inquisitr.com, aceasta trasatura neobisnuita a microorganismelor este cauzata de folosirea in exces a antibioticelor.

Expertii in domeniu avertizeaza ca problema se va agrava in anii urmatori. Ei spun ca in tratamentul cu antibiotice se fac schimbari care sa le permita specialistilor sa ia masuri preventive impotriva acestui virus periculos. Noua abordare nu va rezolva problema gonoreei rezistente la medicamente, insa le va oferi specialistilor timpul necesar elaborarii unor alte tratamente mai eficiente.

Avertismentele specialistilor au fost confirmate de informatiile obtinute din rapoartele medicale.