Bărbatul care la 60 de ani arată ca un adolescent și-a mărturisit secretele. Cum reușește să-și mențină aspectul surprinzător de tânăr

Fotograful Chuando Tan a a împlinit pe 3 martie 60 de ani FOTO: Instagram/ Chuando Tan

Modelul și fotograful singaporez Chuando Tan continuă să atragă atenția în toată lumea datorită aspectului său incredibil de tânăr. Deși a împlinit la începutul anului 60 de ani, mulți oameni sunt tentați să creadă că este mai curând la vârsta adolescenței.

De-a lungul timpului, Tan a vorbit deschis despre stilul de viață care, în opinia lui, contribuie la menținerea unui aspect tineresc. Rutina lui include îngrijirea atentă a pielii, exerciții fizice regulate și o alimentație echilibrată.

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Cu toate acestea, el susține că nu există formule miraculoase. Filosofia lui se bazează pe un principiu simplu: echilibrul dintre alimentație și consumul de energie.

Potrivit lui Tan, cantitatea de hrană pe care o consumăm și nivelul de activitate fizică ar trebui să fie în armonie cu numărul de calorii pe care organismul le utilizează zilnic.