Brânză frământată de Teaca devine produs protejat la nivel european. Cum se prepară

<1 minut de citit Publicat la 14:34 09 Sep 2026 Modificat la 14:34 09 Sep 2026

Brânză frământată de Teaca devine produs protejat la nivel european. FOTO: Comisia Europeană

Comisia Europeană a aprobat înregistrarea produsului Brânză frământată de Teaca din România ca Indicație Geografică Protejată (IGP), potrivit unui comunicat al instituției europene. Este al 18-lea produs românesc protejat la nivel european.

Brânză frământată de Teaca este un sortiment de brânză produs în Teaca, o localitate din nordul României. Este făcută din lapte de vacă crud, nepasteurizat, care este coagulat, fermentat, maturat, sărat şi ambalat într-o băşică de porc.

Potrivit Comisiei Europene, caracteristicile acestei brânze nu pot fi reproduse cu exactitate în afara contextului cultural și geografic local. Procesul de producție depinde de capacitatea producătorilor locali de a interpreta și controla fiecare etapă prin văz și atingere.

Această experiență a fost transmisă din generație în generație și reprezintă o parte importantă a identității comunității locale. Totodată, ea leagă denumirea produsului de gustul, textura și calitatea pe care consumatorii le asociază cu această brânză.

Noua denumire protejată se alătură celor peste 3.900 de denumiri deja înregistrate în baza de date eAmbrosia, care reunește produsele agricole și alimentare cu denumiri protejate la nivelul Uniunii Europene.