Cântăreaţa Jessie J a mărturisit într-o filmare că a fost diagnosticată cu cancer mamar: "Voi dispărea pentru a-mi face operaţia"

În mai 2023, artista a devenit pentru prima dată mamă; fiul ei şi al partenerului său, Chanan Safir Colman, a primit numele Sky. Sursa foto: Getty Images

Cântăreaţa Jessie J a mărturisit într-o filmare publicată pe social media că a fost diagnosticată cu cancer mamar. Potrivit declaraţiilor sale, a aflat despre boală înainte de lansarea celui mai nou single, "No Secrets". Ea a mai dezvăluit că se va retrage o vreme, pentru că urmează să îşi facă o operaţie de dublă mastectomie cu implant sincron. Această intervenţie a avut-o şi Angelina Jolie în 2013, întrucât poartă o gena "defectuoasă" care îi creşte riscul de cancer ovarian şi de sân.

Jessie J, diagnosticată cu cancer mamar la 37 de ani

Nominalizată la Premiile Grammy, Jessie J a anunţat într-un mesaj video postat pe contul ei oficial de Instagram că a aflat că are cancer mamar "în stadiu incipient". În timpul mărturiilor, ea a precizat că, în ultima perioadă, a petrecut mult timp făcând analize şi investigaţii.

"(...). Vreau să împărtășesc asta cu fanii mei și cu oamenii care țin la mine, și bineînțeles că obișnuiesc să împărtășesc. Mereu am spus tot ce-am pățit în viață. Am stat pe gânduri multă vreme dacă să vorbesc sau nu despre asta. Dar mereu am fost deschisă cu voi, cu tot ce trăiesc. Înainte de lansarea piesei «No Secrets», am fost diagnosticată cu cancer la sân în stadiu incipient. Cancerul este groaznic în orice formă, dar mă agăţ de cuvântul «incipient». Mă simt norocoasă că am descoperit boala la timp", a spus Jessie J în filmarea care a emoţionat milioane de oameni.

Pe numele complet Jessica Cornish, artista a explicat că a ales să îşi facă public diagnosticul pentru a o ajuta să proceseze vestea şi pentru a-şi arăta solidaritatea cu alte persoane aflate într-o situaţie similară. În filmarea publicată pe Instagram, ea a mai spus că vestea a venit pe neașteptate, însă, a decis să rămână optimistă și să abordeze situația cu sinceritatea și umorul care o caracterizează.

"No Secrets", piesă lansată în aprilie, pare acum să capete o nouă semnificație pentru fanii artistei, în contextul acestei confesiuni.

"Este o modalitate foarte dramatică de a-ți face o operație la sâni. Voi dispărea o perioadă pentru a-mi face operația și voi reveni cu sâni uriași și mai multă muzică", a spus vedeta în clipul de mai sus.

Jessie J a mai anunţat că intenţionează să facă o operaţie de dublă mastectomie după concertul său de la Summertime Ball, care va avea loc luna aceasta, informează PA Media/dpa, potrivit Agerpres. Ea urmează să cânte la evenimentul muzical Summertime Ball organizat pe stadionul Wembley, duminică, 15 iunie.

Jessie J are un fiu cu baschetbalistul Chanan Safir Colman

Cântăreaţa Jessie J are 37 de ani şi a devenit mămică pentru prima dată în urmă cu doi ani, mai exact: pe 12 mai 2023. Ea are un băieţel, Sky, născut în urma poveştii de iubire pe care o trăieşte alături de Chanan Safir Colman, în vârstă de 41 de ani. În noiembrie 2021, vedeta a pierdut o sarcină.

De-a lungul timpului, artista s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate: a fost diagnosticată cu o afecţiune cardiacă la vârsta de opt ani, a suferit un accident vascular minor la 18 ani şi a avut o scurtă perioadă de surditate în 2020.

Artista britanică Jessie J şi jucătorul profesionist de baschet danez-israelian sunt împreună din 2021.