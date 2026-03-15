Căştile cu fir revin la modă, în forţă. Conexiunea prin Bluetooth, abandonată: de la un sunet mai bun la revoluţia anti-tehnologică

Căștile cu fir trebuiau să dispară odată cu mufa pentru căști. În schimb, acestea revin în forță, deoarece oamenii caută o calitate mai bună a sunetului și o tehnologie dintr-o epocă mai simplă, notează BBC.

Thomas Germain, editor la BBC, şi-a povestit propria experienţă: "Când Apple a renunțat la mufele pentru căști, pe iPhone-uri, în 2016, am plecat în exil. Nu aveam de gând să las o companie gigantică să-mi dicteze obiceiurile de ascultare, așa că mi-am cumpărat un Android și l-am conectat cu toată forța.

Dar, în cele din urmă, telefonul meu și-a dat ultima suflare exact în aceeași lună în care Google a anunțat că renunţă la mufele pentru căști, pe telefoanele sale. A fost ca un semn cosmic de înfrângere. Așa că m-am întors la iPhone, mi-am aruncat căștile cu fir într-un sertar și m-am alăturat hoardelor Bluetooth".

"Poate că am renunțat prea ușor", adaugă acesta. Recent, o mișcare discretă a luat naștere în umbră, bazată pe un adevăr controversat: căștile cu fir sunt mai bune decât cele Bluetooth. Vânzările sunt la cote maxime în ultimele luni.

De multe ori poți obține un sunet mai bun la căştile cu fir, dar nu este vorba doar de snobii audio. Căștile cu fir sunt o tendință culturală în toată regula, adică o renaștere, oarecum legată de o reacție anti-tehnologică mai amplă. Fie că este vorba de ceva practic, politic sau estetic, un lucru este clar: căștile cu fir au revenit la modă.

„Sunt convertită”, spune Aryn Grusin, o asistentă socială din Portland, Oregon, SUA, pasionată de căști cu fir. Acum câteva luni, a împrumutat căștile logodnicului ei și nu a mai revenit la cele wireless. „Cred că este pur și simplu reconfortant. Îmi place că transmite lumii că ascult ceva.”

Cresc vânzările la căştile cu fir

După 5 ani consecutivi de scădere a vânzărilor, achizițiile de căști cu fir au explodat în a doua jumătate a anului 2025, potrivit firmei de analiză Circana, iar veniturile din căștile cu fir au crescut cu 20% în primele șase săptămâni ale anului 2026.

„Cred că există o mentalitate generală de grup în care ne gândim: «Nu-mi place cum se simte asta» și ne întoarcem cu toții la locul în care ne simțeam confortabil ultima dată", a mai afirmat Aryn Grusin.

Calitatea sunetului poate fi un mare avantaj pentru "viața cu fir", spune Chris Thomas, redactor la site-ul de recenzii de căști SoundGuys. „Aceasta este toba pe care o bat de mulți ani”, spune el.

Căștile wireless s-au îmbunătățit, potrivit lui Thomas, dar cele mai bune provin adesea de la mărci de nișă create pentru audiofili. Când vine vorba de produse mainstream pe care le-ați găsi într-un magazin de electronice, el spune că veți obține în continuare un sunet mai bun la câştile cu fir.

În plus, chiar și cele mai bune căști Bluetooth s-ar putea să nu ofere performanța audio superioară din cauza conexiunilor proaste sau a problemelor de compatibilitate cu dispozitivul dvs. „Cu un fir, pur și simplu conectați și funcționează”, spune el.

Apple a eliminat mufa pentru căști de pe telefoane în 2016, odată cu lansarea iPhone 7, pe care mulți l-au văzut ca sfârșitul erei cu fir. Dar nici măcar Apple nu a renunțat la căștile cu fir.

„Oh, încă le vindem”, a spus directorul executiv al companiei, Tim Cook, omul care a eliminat mufa pentru căști de pe telefoane. „Oamenii încă le cumpără", a adăugat el.