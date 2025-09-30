Ce se întâmplă cu creierul copiilor din cauza inegalității sociale. Efectele sunt vizibile la RMN

Inegalitatea socială provoacă modificări în creierul copiilor şi le agravează sănătatea mintală. Foto: Getty Images

Inegalitatea socială provoacă schimbări structurale în creierul copiilor, care, odată cu trecerea anilor, experimentează o sănătate mintală mai precară, potrivit unui studiu internaţional realizat de oamenii de ştiinţă de la King's College din Londra, relatează marţi EFE, preluată de Agerpres.

Conform studiului, ale cărui detalii au fost publicate marţi în revista Nature Mental Health, o distribuţie inegală a bogăţiei în cadrul societăţii este asociată cu conexiuni modificate şi cu o suprafaţă cerebrală redusă în creierele copiilor, iar aceste schimbări agravează sănătatea mintală a copiilor.

Deşi existau dovezi că bogăţia individuală influenţează dezvoltarea creierului, este pentru prima dată când inegalitatea socială este legată de modificări în creierul aflat în dezvoltare.

"Nu este vorba doar de venitul familiei individuale; este vorba despre modul în care este distribuit venitul în societate. Copiii din familii bogate, la fel ca cei din familii cu venituri mici, au prezentat o dezvoltare neuronală afectată şi am stabilit că acest lucru are un impact de durată asupra stării de bine", afirmă Divyangana Rakesh de la Institutul de Psihiatrie, Psihologie & Neuroştiinţe din cadrul King's College.

Studiul concluzionează că a trăi într-o societate marcată de inegalităţi creşte senzaţia de anxietate legată de statut şi comparaţii sociale, alterează nivelurile de cortizol - un hormon asociat cu stresul - şi creşte tensiunea în creier şi în alte organe, ceea ce ar putea explica modificările în dezvoltarea neuronală.

Cum s-a realizat studiul

Pentru a realiza acest studiu, autorii au folosit date obţinute de la peste 10.000 de copii cu vârste între 9 şi 10 ani din Statele Unite, colectate în Studioul de Dezvoltare Neuroimagistică a Creierului Adolescenţilor, o bancă de resurse de neuroimagistică.

Autorii studiului au măsurat inegalitatea acordând un scor de 0 pentru "egalitate perfectă", unde toată lumea are acelaşi venit, şi 1 pentru inegalitate, când o persoană deţine tot venitul, iar toţi ceilalţi nu au nimic. Majoritatea statelor şi ţărilor se află undeva între aceste valori.

Printre statele americane cu cea mai mare inegalitate se numără New York, Connecticut, California şi Florida. În schimb, Utah, Wisconsin, Minnesota şi Vermont au fost printre cele mai egalitare, cu diferenţe de venit mai mici.

Au fost analizate şi scanări RMN pentru a studia suprafaţa şi grosimea regiunilor din cortex, inclusiv cele implicate în funcţii cognitive superioare precum memoria, atenţia, emoţiile şi limbajul. De asemenea, cercetătorii au examinat conexiunile dintre diferite regiuni ale creierului folosind rezonanţa magnetică, unde schimbările în fluxul sanguin indică activitatea cerebrală.

Sănătatea mintală este afectată

Potrivit acestor scanări, copiii care trăiesc în zone cu niveluri mai ridicate de inegalitate socială sunt asociaţi cu o suprafaţă redusă a cortexului şi conexiuni modificate între multiple regiuni ale creierului.

Aceste descoperiri oferă dovezi ale unei dezvoltări neuronale afectate, care ar putea avea legătură cu sănătatea mintală şi funcţia cognitivă viitoare, susţin autorii.

Ulterior, cercetătorii au investigat modul în care aceste schimbări în dezvoltarea neuronală ar putea afecta sănătatea mintală. Pentru aceasta, au analizat date din chestionare menite să dezvăluie simptome de sănătate mintală, precum depresia şi anxietatea, la vârsta de 10 şi 11 ani, la intervale de şase şi 18 luni după efectuarea rezonanţei magnetice.

Rezultatele au fost semnificativ mai slabe în cazul celor care trăiseră într-o societate cu o distribuţie inegală a bogăţiei. Cercetătorii au descoperit că unele din modificările cerebrale au servit ca o cale ce leagă inegalitatea socială de sănătatea mintală ulterioară. În plus, inegalitatea socială a fost asociată cu modificări structurale şi funcţionale în creier, care, la rândul lor, au fost asociate cu o sănătate mintală precară.

"Vrem să comparăm aceste descoperiri la nivel mondial. De exemplu, mai multe zone din Regatul Unit se caracterizează printr-o inegalitate ridicată a veniturilor. Londra prezintă o inegalitate semnificativă, cu locuitori foarte bogaţi şi foarte săraci. Cercetările viitoare ar putea examina inegalitatea veniturilor în Regatul Unit la nivel de comitate şi districte pentru a investiga dacă se observă efecte similare", explică Divyangana Rakesh.

Echipa de cercetători crede că implementarea de politici publice în vederea reducerii inegalităţilor sociale ar putea ajuta la promovarea unei dezvoltări sănătoase.