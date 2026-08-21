Ce se întâmplă dacă lași încărcătorul de la telefon în priză. Cât curent consumă și care sunt pericolele

Încărcător de telefon în priză. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Ce se întâmplă dacă lași încărcătorul în priză atunci când telefonul nu mai este conectat? Deși consumul de energie al unui adaptor modern este foarte mic, acesta nu este întotdeauna zero. În plus, specialiștii în siguranță electrică atrag atenția că starea încărcătorului, calitatea produsului și condițiile în care este folosit contează mai mult decât consumul propriu-zis.

Un încărcător conectat la priză, dar fără telefon atașat, intră într-un mod de așteptare, cunoscut drept „no-load”. În această stare, electronica din interior continuă să fie alimentată, chiar dacă nu mai furnizează energie telefonului.

Cât curent consumă un încărcător lăsat în priză

Consumul diferă în funcție de model, tehnologia folosită, vechimea adaptorului și eficiența circuitelor electronice. Pentru sursele externe de alimentare, standardele au impus de-a lungul timpului limite foarte mici pentru consumul în modul fără sarcină. De exemplu, documentația ENERGY STAR indică limite de până la 0,5 wați pentru surse cu putere nominală sub 10 wați și 0,75 wați pentru anumite surse cu puteri mai mari.

Asta înseamnă că un încărcător modern eficient poate consuma doar o fracțiune de watt atunci când stă în priză fără telefon. Valoarea exactă nu poate fi însă stabilită doar după puterea scrisă pe adaptor, de exemplu 20 W, 30 W sau 65 W. Acea valoare reprezintă puterea maximă pe care încărcătorul o poate furniza dispozitivului, nu consumul său permanent din priză.

Pentru a înțelege diferența, un consum constant de 0,5 W ar însemna aproximativ 4,38 kWh într-un an, dacă adaptorul ar rămâne conectat 24 de ore din 24. La 0,1 W, consumul anual ar fi de aproximativ 0,88 kWh.

Prin urmare, pentru un singur încărcător modern, energia consumată în gol este foarte mică și, în mod normal, nu reprezintă o sursă importantă a facturii de electricitate. Problema poate deveni ceva mai relevantă atunci când într-o locuință sunt lăsate permanent conectate numeroase adaptoare și alte dispozitive care consumă energie în standby. Energy Saving Trust recomandă, în general, oprirea de la priză a aparatelor atunci când nu sunt folosite pentru reducerea consumului de energie.

Este important și să nu confundăm încărcătorul lăsat singur în priză cu telefonul lăsat la încărcat. În al doilea caz, există un dispozitiv conectat, iar situația implică și bateria acestuia, precum și căldura produsă în timpul încărcării.

Ce se poate întâmpla dacă ții încărcătorul permanent în priză

Un încărcător original sau unul de bună calitate, conform standardelor de siguranță, este proiectat să funcționeze conectat la rețeaua electrică. Totuși, asta nu înseamnă că orice încărcător poate fi lăsat permanent în priză fără nicio grijă.

Riscul crește dacă adaptorul este deteriorat, contrafăcut, de calitate slabă sau este folosit în condiții necorespunzătoare.

Organizația Electrical Safety First recomandă păstrarea încărcătoarelor USB departe de surse de căldură și lichide și avertizează asupra riscurilor asociate produselor neconforme. Într-un test realizat asupra unor încărcătoare iPhone contrafăcute sau care imitau produsele originale, 98% dintre cele testate prezentau un potențial de electrocutare și/sau incendiu.

Un alt aspect important este supraîncălzirea. Apple recomandă ca adaptoarele sale să fie folosite într-un spațiu bine ventilat și precizează că acestea nu trebuie acoperite sau utilizate în locuri unde căldura nu se poate disipa, cum ar fi sub pătură sau pe materiale groase. Compania recomandă, de asemenea, întreruperea utilizării unui adaptor dacă acesta prezintă deteriorări, decolorări, fisuri, urme de arsuri, scântei sau alte semne neobișnuite.

Incendii provocate de încărcătoare supraîncălzite

Serviciile de pompieri au avertizat în repetate rânduri că încărcarea dispozitivelor pe suprafețe moi, precum paturi și canapele, poate favoriza acumularea căldurii.

Autoritățile recomandă să nu fie lăsate dispozitivele continuu la încărcat după finalizarea ciclului și consideră că este mai bine ca telefonul să nu fie lăsat la încărcat peste noapte, dat fiind că au existat și cazuri concrete de incendii asociate unor încărcătoare defecte sau supraîncălzite.

Prin urmare, nu consumul de electricitate este principalul motiv pentru care merită scos încărcătorul din priză, ci reducerea riscului atunci când adaptorul este vechi, deteriorat, neconform sau amplasat într-un loc nepotrivit.

Cel mai sigur este să folosești încărcătoare originale sau compatibile, provenite de la producători și comercianți de încredere, să nu le acoperi și să le verifici periodic. Dacă observi că adaptorul sau ștecherul se încinge excesiv, miroase a ars, scoate zgomote, prezintă urme de arsuri, fisuri sau scântei, acesta nu ar trebui să mai fie folosit. Apple recomandă explicit oprirea utilizării adaptoarelor și cablurilor deteriorate.

În concluzie, un încărcător modern și conform lăsat în priză fără telefon conectat consumă, de regulă, foarte puțină energie. Totuși, scoaterea lui din priză atunci când nu este folosit elimină acel consum, oricât de mic, și reduce expunerea la eventuale probleme provocate de defecte, deteriorări sau produse de calitate îndoielnică.