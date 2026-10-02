La 12 ani, fiul lui Steve Jobs își vedea tatăl luptând cu cancerul. Decenii mai târziu, Reed investește 1 miliard de $ în a găsi leacul

4 minute de citit Publicat la 14:38 02 Oct 2026 Modificat la 14:38 02 Oct 2026

Reed Jobs în 2024, stg, Steve Jobs în 2009, dr. Colaj cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images/ Profimedia Images

Pentru Reed Jobs, cancerul nu este doar o problemă medicală sau științifică. Este o boală care i-a schimbat familia atunci când era copil și care, ani mai târziu, a ajuns să îi definească activitatea profesională. Reed avea 12 ani când tatăl său, cofondatorul Apple, Steve Jobs, a fost diagnosticat cu o formă rară de cancer pancreatic. Opt ani mai târziu, în 2011, Steve Jobs a murit la vârsta de 56 de ani, în timp ce Reed era student la Stanford.

Experiența l-a determinat pe Reed să se apropie încă din adolescență de cercetarea oncologică. La doar 15 ani, a început să își petreacă verile lucrând în laboratoare de oncologie de la Stanford, iar ulterior a început facultatea cu intenția de a urma o carieră în medicină.

Astăzi, Reed Jobs, în vârstă de 34 de ani, conduce Yosemite, o firmă de investiții specializată exclusiv în oncologie, care combină investițiile de tip venture capital cu finanțarea filantropică a cercetării, potrivit Luxury Launches.

Firma, lansată în 2023, gestionează în prezent active de peste 1 miliard de dolari și investește în companii și proiecte de cercetare care încearcă să dezvolte noi metode de prevenire, diagnosticare și tratare a cancerului.

De la experiența personală la cercetarea cancerului

Steve Jobs a fost diagnosticat în 2003 cu un cancer neuroendocrin pancreatic, o formă rară de cancer pancreatic. Reed avea atunci 12 ani.

Fiul său a fost profund marcat de boala tatălui și a început încă din adolescență să se intereseze de oncologie. În perioada liceului, a lucrat în laboratoare de cercetare de la Stanford.

În 2010, Reed s-a înscris la Stanford și a început inițial studiile în domeniul premedical. După moartea tatălui său, în 2011, a renunțat însă la această direcție și și-a schimbat specializarea, orientându-se către istorie.

Ulterior, s-a întors în domeniul medical prin activitatea sa la Emerson Collective, organizația de investiții și filantropie fondată de mama sa, Laurene Powell Jobs.

Acolo, Reed a ajuns să coordoneze strategia organizației în domeniul sănătății, cu un accent important pe cancer și cercetarea oncologică.

În 2023, activitatea sa din cadrul Emerson Collective a fost transformată în Yosemite, o organizație independentă cu două componente: investiții în companii din domeniul sănătății și finanțarea cercetătorilor care lucrează la proiecte aflate în stadii incipiente.

Yosemite, fondul creat pentru cercetarea cancerului

Yosemite a fost lansată în 2023 cu un prim fond de peste 200 de milioane de dolari. Forbes relatează că primul fond a ajuns la 263 de milioane de dolari.

În 2026, firma a anunțat că a atras peste 200 de milioane de dolari pentru cel de-al doilea fond, care are o țintă totală de 350 de milioane de dolari.

Printre investitorii și partenerii fondului se numără compania farmaceutică Amgen, Memorial Sloan Kettering Cancer Center, Massachusetts Institute of Technology și investitorul John Doerr. Mama lui Reed, Laurene Powell Jobs, a investit de asemenea prin Emerson Collective.

După această nouă rundă de finanțare, Yosemite a ajuns să gestioneze active de peste 1 miliard de dolari, sumă care include și fonduri administrate în numele unor spitale, fundații și instituții academice.

Este important de precizat că suma de 1 miliard de dolari reprezintă activele administrate de Yosemite, nu un singur miliard de dolari disponibil exclusiv pentru cercetarea cancerului.

În ce domenii investește fiul lui Steve Jobs

Yosemite se concentrează exclusiv pe oncologie și finanțează proiecte din mai multe zone ale cercetării medicale.

Printre domeniile urmărite de firmă se numără terapia genică, imunoterapia, vaccinurile împotriva cancerului, radiofarmaceuticele, detectarea precoce a cancerului și utilizarea inteligenței artificiale pentru descoperirea de medicamente.

Firma a investit în aproximativ 20 de companii, printre acestea numărându-se Tune Therapeutics, Azalea Therapeutics și Chai Discovery.

Yosemite folosește, în paralel, și finanțarea filantropică pentru cercetători. Ideea este de a susține proiecte științifice aflate într-o etapă atât de timpurie încât ar putea avea dificultăți în a atrage imediat capital comercial.

Unele dintre proiectele sprijinite în acest mod pot ajunge ulterior să fie transformate în companii, în care Yosemite poate investi.

Reed Jobs vrea ca multe forme de cancer să devină boli cronice

Reed Jobs spune că obiectivul său este ca, în timpul vieții sale, multe forme de cancer să poată fi transformate din diagnostice fatale în boli cronice care pot fi gestionate.

„Credem că va trece de la o condamnare la moarte la o boală cronică, pe tot parcursul vieții”, a declarat Jobs pentru Forbes, adăugând că acest lucru ar putea fi posibil pentru majoritatea cancerelor în timpul vieții sale.

Într-un interviu acordat The Guardian în 2026, Jobs a explicat că experiența de a-și vedea tatăl bolnav în copilărie a stat la baza deciziei sale de a încerca să schimbe rezultatele pentru alți pacienți.

„Mi-am văzut tatăl bolnav de cancer când eram copil (...) iar acest lucru m-a motivat cu adevărat să încerc să schimb rezultatele pentru alți oameni”, a spus el.

În opinia sa, viitorul tratamentului oncologic va depinde de o combinație între depistarea mai devreme a bolii, terapii mai bine țintite și monitorizarea continuă a pacienților.

Yosemite este locul în care părinții lui s-au căsătorit

Numele companiei are, de asemenea, o legătură directă cu familia Jobs.

Yosemite este numele parcului național din California în care Steve Jobs și Laurene Powell Jobs s-au căsătorit în 1991, într-o ceremonie restrânsă, la care au participat aproximativ 50 de persoane.

Pentru Reed Jobs, numele companiei leagă astfel activitatea sa actuală de una dintre amintirile importante ale familiei.

Yosemite își extinde în prezent activitatea și în afara Statelor Unite. În 2026, Reed Jobs a vizitat Marea Britanie pentru a căuta oportunități de investiții în cercetarea și îngrijirea oncologică.

Firma a investit deja în mai multe companii din domeniul sănătății și urmărește proiecte din cercetare academică, inclusiv prin parteneriate cu instituții universitare.

Pentru Reed Jobs, povestea nu se rezumă însă la moștenirea tatălui său. Activitatea sa din domeniul oncologiei a început în adolescență, cu mult înainte ca Yosemite să ajungă să gestioneze active de peste 1 miliard de dolari.

Experiența pierderii lui Steve Jobs la 20 de ani este motivul personal pe care Reed l-a indicat în mod repetat pentru alegerea domeniului cancerului, iar acum încearcă să direcționeze capital și resurse către cercetarea unor tratamente și metode de diagnosticare care ar putea schimba modul în care boala este gestionată.