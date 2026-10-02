Cine salută primul în funcție de locul întâlnirii și relație. Ce spune experții în etichetă

Diferențele dintre femei și bărbați au fost în mare parte înlocuite de reguli bazate pe respect și poziția ocupată. Foto: Getty Images

Salutul pare unul dintre cele mai simple gesturi, însă ordinea în care este făcut poate ține de vârstă, statut, relația dintre persoane sau chiar locul în care are loc întâlnirea. Regulile de etichetă nu mai sunt însă aceleași ca în urmă cu câteva decenii. În special în mediul profesional, diferențele dintre femei și bărbați au fost în mare parte înlocuite de reguli bazate pe respect și poziția ocupată.

Așadar, cine salută primul? În multe situații, persoana care intră într-un spațiu îi salută pe cei deja aflați acolo. În alte contexte, contează statutul persoanelor sau faptul că una dintre ele este gazdă, client ori invitat.

Cine salută primul la intrarea într-o încăpere

Atunci când intri într-o încăpere în care se află deja alte persoane, regula simplă este să îi saluți pe cei prezenți.

Este un principiu de bază al bunelor maniere: persoana care ajunge într-un loc îi recunoaște pe cei care se află deja acolo, în loc să aștepte ca aceștia să facă primul pas.

Regula este valabilă atât într-o locuință, cât și într-un birou, într-o sală de așteptare sau la o întâlnire. Debrett’s recomandă, de altfel, ca un copil sau adolescent să se ridice și să salute atunci când intră un adult care nu îi este membru al familiei, subliniind importanța acestui gest în interacțiunile sociale.

Dacă intri într-o încăpere în care oamenii discută, nu este nevoie să întrerupi conversația pentru a saluta individual fiecare persoană. Un „Bună ziua!” adresat tuturor este suficient.

În schimb, dacă întâlnirea este una formală, salutul poate fi însoțit de o strângere de mână, contact vizual și, dacă este cazul, folosirea numelui sau a titlului persoanei.

Cine salută primul în funcție de gen

Regulile tradiționale spuneau că bărbatul trebuie să aștepte ca femeia să îi întindă mâna. Această regulă nu mai este considerată general valabilă în eticheta modernă.

Emily Post Institute precizează că, în mediul profesional, eticheta este neutră din punct de vedere al genului. Un bărbat nu trebuie să aștepte ca o femeie să ofere prima mâna pentru a o putea saluta. Atât femeile, cât și bărbații pot iniția strângerea mâinii.

Mai important este contextul.

În societate, regulile clasice de etichetă stabilesc o ordine foarte clară atunci când facem cunoștință: întotdeauna pronunțăm mai întâi numele persoanei care are prioritate. Acest statut de respect se acordă, în funcție de context, celor mai în vârstă, persoanelor cu un rang profesional superior sau invitaților de onoare. Practic, regula de aur este că „prezentăm persoana mai tânără sau cu un rang mai mic celei mai în vârstă sau cu un rang mai important”.

Cine salută primul la serviciu

La serviciu, regulile sunt mai clare: rangul profesional, relația cu interlocutorul și contextul întâlnirii sunt mai importante decât genul.

De exemplu, dacă un angajat intră în biroul unui director, este firesc ca persoana care intră să salute. Dacă are loc o întâlnire între un reprezentant al unei companii și un client, clientul este persoana căreia i se acordă prioritate.

Emily Post precizează că, în mediul de afaceri, un client este prezentat înaintea unei persoane din companie, inclusiv înaintea directorului general. În cazul unei introduceri între colegi, persoana cu funcție mai înaltă este menționată prima.

Și felul în care este făcut salutul contează. În situații profesionale, persoana care salută ar trebui să se ridice, în special atunci când interlocutorul este un client, o persoană cu rang superior sau cineva dintr-o generație mai în vârstă.

Cine salută primul când intră într-o casă

Când mergi în vizită, persoana care intră salută gazda.

Este suficient un salut simplu, iar într-un cadru mai formal poate fi urmat de o strângere de mână sau de o altă formă de salut potrivită relației dintre cei doi.

Gazda are, la rândul ei, responsabilitatea de a primi oaspeții și de a-i face să se simtă confortabil. Debrett’s recomandă inclusiv gesturi simple precum oferirea ajutorului pentru hainele sau bagajele musafirilor.

Cine salută primul pe stradă

Dacă două persoane se întâlnesc întâmplător, nu există o regulă absolută potrivit căreia una dintre ele trebuie întotdeauna să salute prima.

Contează mai degrabă relația dintre persoane și situația concretă.

Dacă îl întâlnești pe profesorul copilului tău, pe medicul tău sau pe un superior ierarhic, este perfect politicos să îl saluți tu primul. Nu este nevoie să aștepți ca persoana considerată „mai importantă” să inițieze salutul.

De altfel, eticheta modernă pune accent pe respect și considerație, nu pe o competiție pentru a vedea cine trebuie să facă primul pas. Debrett’s definește eticheta tocmai prin ideea de a-i face pe ceilalți să se simtă confortabil și de a reduce situațiile stânjenitoare.

Cine salută primul într-un lift

Într-un lift, salutul depinde foarte mult de relația dintre persoane.

Dacă intri într-un lift în care se află deja cineva cunoscut, îl poți saluta fără să aștepți ca acesta să vorbească primul. Dacă este vorba despre un coleg sau un superior, un simplu „Bună ziua!” este suficient.

În spațiile aglomerate nu este necesar să saluți fiecare persoană prezentă. Un salut individual ar fi chiar nepotrivit dacă ar obliga oamenii să întrerupă o conversație sau să răspundă formal.

Cine salută primul la un eveniment

La o recepție, o petrecere sau un eveniment formal, invitatul salută gazda.

Dacă există o linie oficială de primire, oaspetele înaintează și își spune numele, apoi salută gazda. În astfel de situații salutul trebuie să fie scurt și politicos, fără a bloca persoanele care urmează.

În cazul unui eveniment cu invitați de onoare, aceștia beneficiază de prioritate în formulele de prezentare.

Cine salută primul la o întâlnire de afaceri

Într-o întâlnire profesională, persoana care ajunge poate saluta prima, fără să încalce vreo regulă de etichetă.

Dacă este vorba despre o întâlnire cu un client, însă, acesta trebuie tratat cu prioritate.

La prima întâlnire, este recomandată o atitudine mai formală. Mai exact, este necesară folosirea numelui complet și, atunci când este cazul, a titlului profesional, alături de o strângere de mână. Ulterior, nivelul de formalitate poate fi redus dacă relația o permite.

Cine salută primul: regula simplă pe care o poți ține minte

Dacă toate aceste situații par complicate, există o regulă simplă: nu transforma salutul într-o așteptare de tipul „cine trebuie să facă primul pas?”

În eticheta modernă, este perfect acceptabil să saluți primul, indiferent dacă ești femeie sau bărbat, mai tânăr sau mai în vârstă. În situațiile formale, acordă prioritate persoanei cu un statut superior, clientului, invitatului de onoare sau persoanei căreia i se cuvine respectul în acel context.

Iar dacă nu știi exact ce prevede o anumită situație, un salut politicos este aproape întotdeauna o alegere mai bună decât ignorarea celeilalte persoane.