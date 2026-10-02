În 1977, „omul cavernelor” a construit o casă subterană, din pietre adunate, ca să reducă facturile. Acum, se vinde cu doar 59.000 de $

3 minute de citit Publicat la 15:28 02 Oct 2026 Modificat la 15:28 02 Oct 2026

Casa ca o peșteră construită de omul cavernelor din Illinois, în prezent. Sursa foto: Zillow/ HomeSmart Realty Group Illinois

În 1977, un bărbat din Illinois a construit o casă subterană folosind pietre pe care familia sa „le aduna cu mâna” în timpul călătoriilor în Colorado, într-o perioadă în care costurile energiei erau în creștere. Aproape 50 de ani mai târziu, locuința neobișnuită, cu o suprafață de aproximativ 2.300 de metri pătrați, a fost scoasă la vânzare, iar prețul este neașteptat de mic.

Casa se află în localitatea Armington, Illinois, la adresa 508 S Jefferson St., și este în prezent listată pe piața imobiliară. Potrivit anunțului, locuința a fost construită de Andy „Caveman” Davis (n.r. poreclit omul cavernelor), care a urmărit să reducă facturile la energie printr-o construcție integrată în pământ, potrivit revistei Realtor.

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Casa subterană construită pentru a reduce costurile la energie

Construcția datează din perioada crizei energetice din anii 1970, când prețurile la energie au crescut puternic în Statele Unite.

Davis a ales să construiască o locuință protejată de pământ, cu acoperișul și o parte din structură integrate în teren. Ideea era ca locuința să beneficieze de proprietățile naturale de izolare ale pământului și să necesite mai puțină energie pentru încălzire și răcire.

Casa are aproximativ 2.300 de metri pătrați și este configurată pentru cinci dormitoare și două băi și jumătate. Anunțul o descrie drept o locuință „earth-sheltered”, adică o construcție protejată și parțial acoperită de pământ.

Pereții și tavanele sunt acoperite cu pietre adunate din Colorado

Unul dintre cele mai neobișnuite elemente ale casei este interiorul. Pereții, tavanele și coridoarele arcuite sunt decorate cu pietre de râu.

Potrivit anunțului, pietrele au fost colectate manual de familia Davis în timpul călătoriilor anuale în Colorado și au fost folosite ulterior pentru a crea aspectul de peșteră al locuinței.

Designul include ferestre circulare, asemănătoare celor întâlnite în casele inspirate de lumea hobbiților, tavane boltite, podele din cărămidă, elemente din lemn și spații construite în jurul pietrelor.

Locuința are, de asemenea, două șeminee, iar unul dintre spațiile de la etaj include un balcon. Există și un loft care oferă vedere către camera de zi.

În ciuda aspectului spectaculos, interiorul este descris în prezent ca fiind în mare parte un „canvas” gol, care îi permite viitorului proprietar să finalizeze și să personalizeze spațiile.

Casa poate fi transformată într-un duplex

Locuința vine și cu o particularitate care ar putea interesa cumpărătorii care caută o proprietate pentru investiție.

Casa are deja două contoare electrice separate, ceea ce, potrivit anunțului, face posibilă transformarea ei într-un duplex.

Proprietatea ar putea fi folosită, în funcție de amenajarea aleasă, drept locuință pentru o singură familie, casă de vacanță, proprietate destinată închirierii sau chiar unitate multifamilială.

Terenul are aproximativ 0,33 acri, echivalentul a circa 1.335 de metri pătrați. Pe proprietate se află și un garaj separat pentru o mașină, precum și un hambar pentru cai, dotat cu electricitate și folosit în prezent ca atelier.

Cât costă casa „peșteră”

Prețul cerut pentru proprietate este de 59.000 de dolari, ceea ce înseamnă aproximativ 26 de dolari pentru fiecare metru pătrat de spațiu locuibil, potrivit datelor Realtor.com.

Anunțul precizează că vânzarea include și două ferestre circulare noi, cu gaz argon, care nu au fost încă instalate. Valoarea declarată a acestora este de 15.000 de dolari, iar viitorii proprietari le pot folosi pentru a înlocui ferestrele existente.

Proprietatea din 508 S Jefferson St, Armington, IL 61721, este listată de Tracy Lockenour, de la HomeSmart Realty Group Illinois, pe platforma Zillow, iar anunțul imobiliar era încă activ la începutul lunii octombrie 2026.

O casă construită cu aproape 50 de ani în urmă, înaintea modei construcțiilor ecologice

Casa lui Andy „Caveman” Davis a fost construită cu mult înainte ca locuințele eficiente energetic și construcțiile integrate în peisaj să devină un subiect important în industria imobiliară.

Structura subterană a fost concepută tocmai pentru a reduce consumul de energie, iar descrierea actuală a proprietății subliniază faptul că soluția oferea un sistem de climatizare naturală cu mult înainte ca astfel de concepte să devină populare în construcțiile moderne.

Astăzi, proprietatea este prezentată drept o oportunitate pentru cineva dispus să finalizeze și să modernizeze o locuință extrem de neobișnuită. Pentru 59.000 de dolari, cumpărătorul primește o casă subterană cu cinci dormitoare, 2,5 băi, aproximativ 2.300 de metri pătrați de spațiu și o arhitectură care seamănă mai degrabă cu o peșteră decât cu o locuință obișnuită.