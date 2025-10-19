Ce se întâmplă, de fapt, dacă nu îți pui telefonul pe mod avion în timpul zborului. Un fost pilot explică

Telefoanele care rămân active în timpul zborului pot crea interferențe minore cu sistemele de comunicație ale aeronavei. Foto: Getty Images

De câte ori te-ai urcat într-un avion și te-ai întrebat dacă e chiar necesar să îți pui telefonul pe „mod avion”? Un fost pilot British Airways explică ce se întâmplă, de fapt, atunci când ignori această regulă aparent banală, scrie Sky News.

Ce se întâmplă când nu activezi modul avion

Martin Drake, fost căpitan de Boeing 747 la British Airways și reprezentant al Asociației Piloților din Marea Britanie, a explicat că telefoanele care rămân active în timpul zborului pot crea interferențe minore cu sistemele de comunicație ale aeronavei.

„Uneori, auzim un sunet repetitiv, constant, pe canalele audio atunci când vorbim cu turnul de control. Nu e ceva periculos, dar poate fi o distragere de care nu avem nevoie în timpul zborului”, spune Drake.

Așadar, nu, telefonul tău nu va prăbuși avionul — dar poate deranja piloții în momente critice. Regulile rămân însă obligatorii: echipajul trebuie să se asigure că toate dispozitivele sunt setate pe mod avion, pentru a preveni orice interferență radio, oricât de minoră.

Centura de siguranță nu e o simplă recomandare

Fostul pilot a mai explicat și importanța respectării semnalului luminos pentru centura de siguranță.

„Când se aprinde semnul, este o instrucțiune legală din partea comandantului aeronavei. În acele momente, există un risc crescut de mișcări bruște, mai ales în timpul decolării, aterizării sau turbulențelor. Ignorarea acestei reguli poate duce la accidente grave”, avertizează el.