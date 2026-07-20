Ce trebuie să faci dacă găsești un șarpe în curte sau în casă

3 minute de citit Publicat la 23:45 20 Iul 2026 Modificat la 23:45 20 Iul 2026

Specialiștii atrag atenția că șerpii atacă foarte rar și doar atunci când se simt amenințați. Foto: Getty Images

Întâlnirea cu un șarpe este suficientă pentru a speria pe oricine. Chiar dacă majoritatea speciilor întâlnite în România sunt complet inofensive pentru oameni, reacția instinctivă este adesea de panică. Specialiștii atrag însă atenția că șerpii atacă foarte rar și doar atunci când se simt amenințați, potrivit humaneworld.org.

Dacă găsești un șarpe în curte sau chiar în locuință, cel mai important este să rămâi calm și să eviți gesturile bruște. În cele mai multe cazuri, reptila va încerca să se retragă singură.

De ce vin șerpi în curte. Cum recunoști gaura de șarpe

Șerpii nu caută oamenii, ci locuri în care găsesc hrană, adăpost și temperaturi potrivite. O curte cu iarbă înaltă, grămezi de lemne, pietre, materiale de construcții sau vegetație deasă reprezintă un refugiu ideal.

De asemenea, dacă în apropiere există mulți șoareci, șobolani, broaște sau șopârle, șansele ca un șarpe să apară cresc considerabil, deoarece acestea fac parte din hrana lui.

Mulți oameni cred însă că orice gaură din pământ aparține unui șarpe. În realitate, șerpii își sapă foarte rar propriile galerii. Cel mai adesea folosesc vizuinile abandonate de rozătoare, crăpăturile din stânci, spațiile de sub fundații sau golurile dintre pietre.

O posibilă gaură folosită de un șarpe are, de regulă:

un diametru de 3-8 centimetri;

margini netede, fără pământ proaspăt scos la suprafață;

este amplasată lângă pietre, ziduri, grămezi de lemne sau în zone însorite;

uneori, în apropiere poate fi găsită pielea lepădată de șarpe, semn că reptila a stat acolo o perioadă.

Prezența unei găuri nu înseamnă însă automat că aceasta este ocupată de un șarpe.

Ce trebuie să faci dacă găsești un șarpe în curte

Dacă observi un șarpe în curte, nu încerca să îl prinzi și nici să îl omori. Majoritatea șerpilor preferă să fugă imediat ce observă prezența oamenilor.

Specialiștii recomandă să urmezi câțiva pași simpli:

păstrează o distanță sigură și supraveghează reptila;

ține copiii și animalele de companie departe de zonă;

încearcă să identifici, de la distanță, dacă este o specie veninoasă sau nu, fără să te apropii;

dacă șarpele nu este veninos și se află afară, lasă-l să plece singur. De cele mai multe ori nu va mai reveni.

Dacă ai motive să crezi că este o specie veninoasă sau dacă reprezintă un pericol imediat, contactează autoritățile competente sau serviciul pentru situații de urgență, care pot îndruma intervenția către personal specializat. Experții subliniază că șarpele nu trebuie ucis, ci îndepărtat în siguranță.

Ce faci dacă găsești un șarpe în casă

Prezența unui șarpe în locuință este rară, însă poate apărea dacă reptila intră accidental printr-o ușă deschisă, prin fisuri din fundație sau în căutarea hranei și a unui adăpost.

Dacă descoperi un șarpe în casă:

păstrează-ți calmul și evită să îl sperii;

nu încerca să îl gonești lovindu-l sau alergând după el, deoarece se poate ascunde într-un loc greu accesibil;

dacă este aproape de o ușă deschisă, încearcă să îl ghidezi ușor spre exterior folosind o mătură, fără a-l atinge;

dacă este mic și stă nemișcat, poți acoperi cu grijă reptila cu o găleată sau un coș de plastic și pune o greutate deasupra, până la sosirea unei persoane specializate;

dacă nu poate fi scos afară, limitează accesul într-o singură cameră și închide ușa, pentru ca intervenția să fie mai ușoară.

În cazul în care știi că șarpele este în casă, dar nu îl mai găsești, verifică locurile calde și întunecate. Șerpii se ascund frecvent în beciuri, spații tehnice, sub mobilier sau în apropierea surselor de căldură.

Cum previi apariția șerpilor în jurul casei

Curtea poate deveni mai puțin atractivă pentru șerpi prin eliminarea locurilor în care se pot ascunde atât ei, cât și prada lor.

Specialiștii recomandă:

tunderea regulată a ierbii;

îndepărtarea grămezilor de lemne, pietre și resturi vegetale;

astuparea fisurilor din fundație și din jurul țevilor;

verificarea ușilor și ferestrelor de la subsol, care trebuie să se închidă etanș;

evitarea lăsării hranei pentru animale și a gunoiului peste noapte în curte, deoarece acestea atrag rozătoarele, iar rozătoarele atrag șerpii.

Deși pe piață există produse comercializate drept repelente pentru șerpi, specialiștii spun că nu există dovezi solide că acestea funcționează eficient.

Ce faci dacă ești mușcat de un șarpe

În cazul unei mușcături provocate de un șarpe neveninos, rana trebuie spălată și tratată ca orice plagă care se poate infecta, iar persoana trebuie evaluată de un medic.

Dacă există suspiciunea că mușcătura provine de la un șarpe veninos:

sună imediat la 112;

încearcă să reții aspectul șarpelui, fără să îl capturezi;

menține victima calmă și limitează mișcările;

nu tăia rana și nu încerca să aspiri veninul, deoarece aceste metode sunt periculoase și nu sunt recomandate de medicina modernă.

În România, singura specie de șarpe veninos întâlnită în mod natural este vipera, iar intervenția medicală rapidă reduce semnificativ riscul apariției complicațiilor.