Cel mai bogat om din Rusia și-a navigat superiahtul de sute de milioane prin Strâmtoarea Ormuz, iar acum s-a aflat ce destinație are

Iahtul de lux Nord, deținut de miliardarul rus Aleksei Mordașov, ancorat lângă Hong Kong, în 2022. Sursa foto: Hepta

După traversarea Strâmtorii Ormuz, cel mai bogat om din Rusia, miliardarul Aleksei Mordașov, își navighează acum megaiahtul Nord, în valoare de 500 de milioane de dolari și cu aspect de navă de război, la viteză maximă, într-o călătorie de 7.500 de mile peste oceane, înapoi spre Vladivostok, transmite publicația Luxury Launches.

Arcul lung al întoarcerii către Rusia a început deja pentru Nord, cu lungimea de aproximativ 142 de metri, care s-a îndreptat spre est după ce a traversat Strâmtoarea Ormuz și a intrat în largul Oceanului Indian. Iahtul a fost ulterior observat în Seychelles, un punct de escală discret, dar sugestiv, care marchează faza timpurie a unei călătorii ce se întinde pe aproximativ 7.500 de mile până la Vladivostok.

Este genul de distanță care transformă o simplă relocare într-o traversare deliberată, una care îndepărtează nava de zonele sale obișnuite de croazieră și o readuce către un port în care a revenit cu regularitate.

Iahtul a fost văzut în repetate rânduri, în trecut, la Terminalul Maritim din Golful Cornul de Aur

Iahtul tocmai încheiase recent o perioadă programată de mentenanță în Dubai, unde au fost efectuate verificări tehnice de rutină, întreținerea sistemelor și ajustări la bord pentru a-l pregăti pentru croaziere de lungă durată. După finalizarea acestor lucrări, Nord a părăsit Golful, traversând Strâmtoarea Ormuz sub pavilion rusesc, fapt care a atras atenția presei la nivel global.

Tranzitul a reprezentat prima etapă a unei repoziționări mult mai ample, iahtul urmând un traseu atent planificat care a echilibrat distanța, autonomia combustibilului și eficiența operațională, pe măsură ce se deplasa din Orientul Mijlociu către Extremul Orient rus.

Vladivostok nu este doar o destinație pentru Nord, ci și o bază recurentă. Rapoartele locale și postările de pe Telegram au plasat în repetate rânduri iahtul la Terminalul Maritim din Golful Cornul de Aur (Morvokzal), mai degrabă decât într-o marină privată.

Această preferință a fost documentată în multiple vizite din ultimii ani, conferind călătoriei de întoarcere un aer de rutină, chiar dacă amploarea voiajului este departe de a fi obișnuită. După traversarea Hormuzului și apariția în largul Seychelles, traiectoria pare acum clar stabilită, fiecare milă consolidând ideea unei nave care reface un traseu bine cunoscut către casă.

Nord este unul dintre cele mai mari iahturi private aflate în operare astăzi

Abia după ce acest parcurs este înțeles, ingineria lui Nord începe să capete pe deplin sens. Construit de Lürssen și livrat în 2021 sub numele Project Opus, iahtul a fost proiectat atât la interior, cât și la exterior de Nuvolari Lenard, rezultând un profil care favorizează precizia și autoritatea în detrimentul excesului. Cu o lungime de 141,63 metri, o lățime de 19,5 metri și un pescaj de puțin peste cinci metri, susținut de un tonaj brut de 10.154, Nord se situează confortabil printre cele mai mari iahturi private aflate în operare astăzi.

Construcția sa combină un corp din oțel cu o suprastructură din aluminiu și punți din tec dispuse pe șase niveluri, creând o platformă concepută atât pentru rezistență, cât și pentru prezență.

Propulsia este asigurată de patru motoare diesel MTU 20V 4000M 93L, care dezvoltă împreună 23.060 de cai putere, antrenând două elice ce permit o viteză maximă de aproximativ 20 de noduri și o viteză de croazieră de 15 noduri. Cu o capacitate de combustibil de 750.000 de litri și rezerve de apă dulce de 100.000 de litri, iahtul dispune de resursele necesare pentru traversări extinse precum cea aflată acum în desfășurare.

Iaht cu piscină, cinema, saună, lift și centru de scufundări

Cazarea și viața la bord reflectă aceeași filozofie a dimensiunii și independenței. Nord poate găzdui până la 36 de oaspeți, deserviți de un echipaj de aproximativ 42 de persoane, organizați în aproximativ 20–21 de cabine, în funcție de configurare.

Dotările sunt extinse, dar funcționale, incluzând două platforme de aterizare pentru elicoptere cu hangar închis, o piscină de 25 de metri, piscină spa, cinema, sală de fitness, saună, beach club, lift și un centru pentru scufundări și sporturi nautice, susținut de ambarcațiuni auxiliare de până la 15 metri lungime.

Cine este miliardarul Aleksei Mordașov și ce avere are în prezent

Aleksei Mordashov este un om de afaceri rus, considerat unul dintre cei mai influenți oligarhi din Rusia. Născut în 1965, el este cunoscut în principal ca acționar majoritar și președinte al Severstal, una dintre cele mai mari companii de oțel și minerit din Rusia, fiind în același timp un jucător important în industrii precum metalurgia, mineritul și investițiile industriale.

Provenit dintr-o familie modestă, în care ambii părinți lucrau într-o fabrică de oțel, ascensiunea sa este strâns legată de privatizările din Rusia anilor ’90, perioadă în care a preluat controlul asupra Severstal.

Este frecvent descris drept oligarh și a fost menționat în investigații internaționale precum Panama Papers sau FinCEN Files, care au analizat structuri offshore și conexiuni cu cercuri apropiate Kremlinului.

De asemenea, a fost supus sancțiunilor internaționale impuse de Uniunea Europeană și Marea Britanie după invazia Rusiei în Ucraina.

Averea sa variază în funcție de metodologia de calcul: estimările recente indică aproximativ 37 de miliarde de dolari conform Forbes și circa 25,2 miliarde de dolari conform Bloomberg, diferența fiind explicată prin faptul că Forbes include mai larg activele și participațiile, în timp ce Bloomberg utilizează metode mai conservatoare și actualizări zilnice.