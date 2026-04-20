Cel mai important festival de cultură montană din România a ajuns pentru prima dată la București. Cum a arătat Alpin Film Festival

1 minut de citit Publicat la 11:23 20 Apr 2026 Modificat la 11:23 20 Apr 2026

Muntele a ajuns în Capitală. Prima ediție a Caravanei Alpin Film Festival a adus munții mai aproape de oameni, transformând cinematograful Muzeului Țăranului într-un loc al aventurii și poveștilor inspiraționale. Evenimentul a venit cu filme spectaculoase, întâlniri cu invitați speciali și activități în aer liber, oferind publicului o experiență completă dedicată naturii și spiritului montan. Acest festival este o invitație la evadare din cotidian, unde pasiunea pentru munte și film se îmbină pentru a crea emoție și energie.

Dan Burlacu, director festival: E o ediție aniversară și de aceea ne-am gândit să facem și o caravană. Sunt filme, dar avem și cățărare, avem prezentări de carte, atelier de alergare. Cultura și educația montană este filosofia Alpin Film Festival.

Marius Chivu, scriitor: Pune în lumină călători, aventurieri și alpiniști români.

Patru producții de film montan, premiate atât în țară, cât și la nivel internațional, au fost prezentate în cadrul festivalului.

Marius Chivu, scriitor: Suntem doi oameni în acest film și e o idee trăsnită de a fi intervievați într-un balon zburând prin Ținutul Secuiesc într-o dimineață de vară de acum doi ani de zile. Este un film despre călătorii în timp ce călătorim, vorbind fiecare despre cărțile noastre publicate în ultimii 10 ani.

Adrian Laza, alpinist: Am participat cu filmul și la Festivalul de la Brașov, unde a luat premiul publicului. E foarte important să fie proiectate și filme românești și internaționale.

Dan Burlacu, director festival: Am hotărât să prezentăm trei filme românești și un mare film internațional- Champions of the Golden Valley - un film care a câștigat 88 de premii internaționale.

În cadrul festivalului a fost amenajat și un turn de cățărare, care a devenit atracția principală pentru cei mici.