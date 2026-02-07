Cel mai mare avion din lume. A stabilit peste 200 de recorduri mondiale, putând transporta greutatea a 52 de elefanți

Antonov An-225 a fost proiectat special pentru transporturi extreme. Foto: Profimedia Images

Antonov An-225 Mriya („Visul”, în limba ucraineană) a fost cel mai mare și mai puternic avion de transport construit vreodată. Proiectat în perioada sovietică, colosul aerian impresiona prin dimensiuni greu de egalat: 84 de metri lungime, șase motoare, tren de aterizare cu 32 de roți și o greutate proprie de 285 de tone, scrie Express.

Aeronava a fost construită în anii ’80 și a efectuat primul zbor pe 21 decembrie 1988. Misiunea sa inițială a fost una spectaculoasă – transportul navetei spațiale sovietice Buran. În 1989, An-225 a atras atenția întregii lumi când a aterizat la Salonul Aeronautic de la Paris având naveta în spate.

Din păcate, legenda aviației a fost distrusă în 2022, în timpul războiului din Ucraina, după ce a fost prinsă în luptele de la Aeroportul Antonov, în apropiere de Kiev.

Construit pentru sarcini imposibile

Antonov An-225 a fost proiectat special pentru transporturi extreme, putând duce încărcături individuale de până la 200 de tone. Experții în aviație de la Chapman Freeborn au explicat că aeronava putea transporta până la 250 de tone de marfă, echivalentul greutății a aproximativ 52 de elefanți adulți.

Performanțele sale au intrat în istorie: An-225 a stabilit peste 200 de recorduri mondiale, inclusiv pentru cel mai greu și cel mai lung obiect transportat vreodată pe calea aerului.

Un interior mai degrabă de hangar decât de avion

Cei care au pășit în interiorul lui Mriya l-au comparat mai degrabă cu un hangar decât cu o aeronavă. Compartimentul de marfă avea 43 de metri lungime, 6,4 metri lățime și 4,4 metri înălțime, suficient pentru a găzdui un teren de baschet întreg, cu spațiu rămas.

Această capacitate impresionantă a permis transportul de locomotive, secțiuni complete de avion și pale uriașe de turbine eoliene. Încărcarea obiectelor de asemenea dimensiuni era posibilă datorită botului rabatabil al aeronavei, care se ridica pentru a crea o rampă de acces.

Un vis greu de reconstruit

Specialiștii estimează că reconstrucția unui Antonov An-225 ar costa aproximativ 3 miliarde de dolari (circa 2,1 miliarde de lire sterline), o sumă uriașă care face ca revenirea „Visului” pe cer să rămână, deocamdată, doar o speranță.