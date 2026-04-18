Cele mai ciudate 6 lucruri furate vreodată

1 minut de citit Publicat la 23:45 18 Apr 2026 Modificat la 23:50 18 Apr 2026

Prada este uneori atât de bizară încât jaful pare desprins dintr-un film. Foto: Getty Images

Uneori, hoții nu se limitează la bani sau bijuterii. Există cazuri în care „prada” este atât de bizară, încât pare desprinsă dintr-un film, scrie BBC Science Focus.

„Aurul alb”

În 2022, dintr-o fermă din Olfen au dispărut 60 de containere cu material seminal de taur.

Pare ciudat, dar acest produs este extrem de valoros, fiind folosit pentru inseminarea artificială a vacilor. În unele cazuri, poate ajunge la zeci de mii de lire pe mililitru. Problema e că trebuie păstrat la -196°C, în azot lichid, semn că hoții știau exact ce fac.

Animale… neobișnuite

În 2018, aproximativ 7.000 de animale vii au fost furate din Philadelphia Insectarium and Butterfly Pavilion.

Printre ele: gândaci exotici, tarantule și șopârle gecko. Valoarea totală era de circa 50.000 de dolari. Un detaliu straniu, la locul faptei au fost găsite uniforme ale angajaților, sugerând că ar fi fost vorba de un conflict intern. Vinovații nu au fost prinși.

Radiografii vechi

În 2013, doi hoți au fost prinși în timp ce furau 15.000 de radiografii dintr-un spital din Detroit.

Radiografiile mai vechi conțin bromură de argint, iar după developare rămâne argint pur, probabil motivul furtului. Însă cel mai probabil hoții nu știau că extragerea acestuia este complicată și costisitoare, așa că „afacerea” nu a fost chiar atât de profitabilă.

Un avion de pasageri

În 2003, un avion Boeing 727-223 a fost furat de pe aeroportul Quatro de Fevereiro Airport.

A decolat fără aprobare, cu luminile și sistemele de identificare oprite, îndreptându-se spre Oceanul Atlantic. De atunci, nu a mai fost văzut nici avionul, nici cei care l-au furat. Se presupune că ar fi fost o schemă de fraudă, dar misterul rămâne.

Stupi de albine

În 2017, sute de stupi au fost furați de la apicultori din California.

Albinele sunt extrem de valoroase pentru polenizare, mai ales în industria migdalelor. Un suspect a fost prins cu 2.500 de stupi furați, în valoare de aproape 875.000 de dolari. Proprietarii își marchează stupii, ceea ce a ajutat la identificarea lor.

Toaletă din aur

În 2019, o toaletă funcțională din aur masiv, evaluată la 4,8 milioane de lire, a fost furată din Blenheim Palace.

Lucrarea, creată de artistul Maurizio Cattelan și intitulată „America”, era conectată la instalația clădirii. Hoții au intrat noaptea, au smuls toaleta și au fugit cu o mașină furată. Trei dintre ei au fost ulterior condamnați.