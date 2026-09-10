Celebrități care și-au pierdut oameni dragi pe 11 septembrie 2001: Pete Davidson avea 7 ani, iar tatăl lui era pompier la Ground Zero

7 minute de citit Publicat la 14:50 10 Sep 2026 Modificat la 14:56 10 Sep 2026

Colaj cu Marc Jacobs, Pete Davidson și Marisa Berenson, de la stg la dreapta. Imagini cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Au trecut 25 de ani de la atacurile teroriste care au schimbat pentru totdeauna Statele Unite și lumea întreagă, însă multe dintre poveștile personale ale acelei zile au rămas în umbră. Dincolo de cifre, imagini și cronologia atacurilor, 11 septembrie 2001 a însemnat mii de familii distruse și vieți schimbate pentru totdeauna. Puțini știu însă că printre cei care au pierdut oameni dragi s-au aflat și persoane care aveau să devină sau erau deja nume cunoscute în industria de divertisment.

Unele dintre cele mai dureroase povești îi au în centrul lor pe Pete Davidson, Marisa Berenson sau pe producătorul de televiziune David Angell.

Alții, precum Steve Buscemi, au fost legați de tragedie prin propriile experiențe și prin munca depusă la Ground Zero.

Iar povestea lui Gwyneth Paltrow a devenit una dintre cele mai neașteptate relatări despre modul în care o întâmplare aparent banală din New York putea schimba cursul unei vieți în acea dimineață.

Pete Davidson avea doar 7 ani când tatăl său, pompier, a murit la World Trade Center

Pete Davidson avea doar șapte ani când tatăl său, Scott Davidson, pompier în New York, a plecat la serviciu în dimineața zilei de 11 septembrie 2001 și nu s-a mai întors, relatează New York Post.

Scott Davidson era membru al Ladder Company 118 din Brooklyn Heights. A intervenit la World Trade Center după ce primul avion a lovit Turnul de Nord și a murit în timpul operațiunilor de salvare. Avea 33 de ani.

Pentru Pete Davidson, pierderea a devenit una dintre experiențele definitorii ale vieții sale. Comediantul a vorbit în repetate rânduri despre tatăl său și despre modul în care moartea acestuia i-a influențat copilăria și cariera.

La 25 de ani de la atacuri, povestea a căpătat o nouă dimensiune. Davidson a devenit tată, iar fiica sa, născută în 2025, poartă numele Scottie, în onoarea bunicului pe care nu l-a cunoscut. Davidson a mărturisit recent că aniversarea din 2026 este una deosebit de emoționantă pentru el, pentru că acum își poate imagina altfel ce a însemnat pentru tatăl său să lase în urmă un copil atât de mic.

Legătura dintre tragedie și viața publică a lui Davidson a fost vizibilă și în relația sa cu Michael Strahan. Fostul jucător al New York Giants a întâlnit familia lui Davidson în perioada de după atacuri, când echipa a încercat să ofere sprijin copiilor pompierilor și polițiștilor morți. Cei doi s-au reîntâlnit 17 ani mai târziu și au ajuns să dezvolte o relație apropiată, Strahan numindu-l pe Davidson „fratele său mai mic”.

Marisa Berenson și sora ei, Berry Berenson

O altă poveste legată direct de Hollywood este cea a actriței Marisa Berenson, cunoscută pentru rolurile sale din filme precum „Barry Lyndon” și „Cabaret”.

Sora sa mai mică, Berry Berenson, era actriță, fotografă de modă și văduva actorului Anthony Perkins, celebrul interpret al lui Norman Bates din „Psycho”.

Pe 11 septembrie 2001, Berry se afla la bordul American Airlines Flight 11, primul avion deturnat care a lovit World Trade Center.

Berry Berenson se întorcea la Los Angeles după o vacanță în Cape Cod. Avionul a fost deturnat și s-a prăbușit în Turnul de Nord. Toți oamenii aflați la bord au murit.

Pentru Marisa Berenson, tragedia a avut o dimensiune și mai greu de imaginat. Actrița se afla la rândul ei într-un avion, în drum dinspre Paris spre New York, în momentul în care atacurile au paralizat traficul aerian american. Aeronava în care călătorea a fost redirecționată spre Canada, iar Berenson a aflat ulterior că sora ei murise.

Berry Berenson a lăsat în urmă doi fii, Osgood Perkins, devenit actor și regizor, și Elvis Perkins, muzician.

Moartea ei a avut loc cu doar o zi înainte de împlinirea a nouă ani de la moartea soțului său, Anthony Perkins.

David Angell, creatorul „Frasier”, a murit împreună cu soția sa: Erau pasageri ai zborului American Airlines Flight 11

Printre victimele atacurilor s-a aflat și David Angell, una dintre figurile importante ale televiziunii americane.

Angell a fost scenarist și producător și a contribuit la crearea unor seriale de succes precum „Cheers”, „Wings” și „Frasier”. A câștigat mai multe premii Emmy pentru activitatea sa în televiziune.

Pe 11 septembrie, Angell și soția sa, Lynn, se aflau la bordul American Airlines Flight 11. Cei doi se întorceau acasă după o vacanță în Cape Cod când avionul a fost deturnat și lovit în Turnul de Nord.

Moartea lor a fost atât de puternic resimțită în lumea televiziunii încât un episod din „Frasier” difuzat după tragedie a fost dedicat memoriei celor doi.

Pentru colegii lui Angell, pierderea nu a însemnat doar moartea unui producător de succes, ci dispariția unui om care contribuise decisiv la una dintre cele mai apreciate perioade ale sitcomului american.

Carolyn Beug, regizoarea care lucra cu nume mari din industria muzicală

O altă victimă care avea legături cu industria de divertisment a fost Carolyn Beug, producătoare și regizoare de videoclipuri muzicale.

Beug a lucrat cu artiști precum Van Halen, Rod Stewart și Dwight Yoakam și a regizat videoclipuri care au devenit cunoscute în anii '90.

Pe 11 septembrie 2001, ea se afla la bordul Flight 11 împreună cu mama sa, Mary Alice Wahlstrom. Ambele au murit după ce aeronava a fost deturnată și s-a prăbușit în Turnul de Nord.

Carolyn Beug avea 48 de ani și era mama a trei copii. Fiicele sale gemene, Lauren și Lindsey, tocmai începuseră facultatea atunci când mama lor a murit.

La mai bine de două decenii distanță, familia continuă să vorbească despre moștenirea ei. Universitatea Rhode Island School of Design, unde au studiat fiicele sale, a relatat despre felul în care memoria lui Carolyn Beug a rămas parte din viața familiei și despre proiectele create ulterior în onoarea soțului și a ei.

Steve Buscemi s-a întors la pompieri după atentate

Steve Buscemi reprezintă o altă poveste aparte.

Înainte de a deveni unul dintre cei mai cunoscuți actori de la Hollywood, Buscemi a fost pompier în New York. După atacurile din 11 septembrie, el s-a întors temporar la vechea sa unitate și a lucrat alături de foștii colegi în zona Ground Zero.

Buscemi nu și-a pierdut o rudă apropiată în atacuri, motiv pentru care povestea sa trebuie diferențiată de cele ale lui Pete Davidson sau Marisa Berenson. Legătura sa cu tragedia a fost însă profund personală: actorul a participat la operațiunile de la Ground Zero și a susținut ulterior cauza pompierilor și a salvatorilor afectați de consecințele atacurilor.

Povestea sa rămâne una dintre cele mai cunoscute exemple despre modul în care oameni din industria de divertisment au revenit, în acele zile, la meseriile și comunitățile din care proveneau.

Marc Jacobs și prietenul pierdut în World Trade Center

Nici industria modei nu a fost ocolită de tragedie.

Designerul Marc Jacobs a povestit recent că prietenul său David Rivers, jurnalist la Financial Times, a murit în World Trade Center în dimineața atacurilor.

Jacobs își amintește că în seara de 10 septembrie 2001 organizase un eveniment de modă la New York. A doua zi, orașul pe care îl știa avea să fie complet transformat.

Într-o mărturie publicată miercuri de Vogue, Jacobs vorbește despre șocul acelor zile și despre străzile din New York acoperite de fotografii cu persoane dispărute. Printre amintirile care au rămas cel mai puternic pentru el se află moartea lui Rivers și durerea văduvei acestuia.

Rachel Uchitel și logodnicul care a murit în Turnul de Sud

Rachel Uchitel nu era încă o figură cunoscută publicului larg în 2001. Avea să devină celebră ani mai târziu, inclusiv după scandalul în care a fost implicată în legătură cu Tiger Woods.

În septembrie 2001, însă, Uchitel era o tânără de 26 de ani care își pierduse logodnicul.

James Andrew O'Grady, în vârstă de 32 de ani, era manager la firma Sandler O'Neill & Partners și lucra la etajul 104 al Turnului de Sud. Uchitel și O'Grady se logodiseră cu aproximativ o lună înainte de atacuri.

În zilele de după tragedie, imaginea lui Uchitel ținând în mână fotografia logodnicului său a devenit una dintre imaginile simbolice ale oamenilor care își căutau rudele și apropiații dispăruți.

Povestea ei arată o altă față a tragediei: cea a miilor de oameni care au rămas să își reconstruiască viața după pierderea persoanei alături de care își făceau planuri pentru viitor.

Gwyneth Paltrow și femeia care a întârziat la serviciu din cauza întâlnirii cu actrița

Una dintre cele mai neobișnuite povești legate de o vedetă de la Hollywood este cea a lui Gwyneth Paltrow.

În dimineața de 11 septembrie 2001, actrița se deplasa cu mașina prin New York. La un moment dat, aproape că a lovit o tânără care se grăbea să ajungă la serviciu.

Femeia lucra în World Trade Center și se îndrepta spre tren. Întâlnirea accidentală cu mașina lui Paltrow a făcut-o să piardă trenul pe care intenționa să îl prindă.

Când a ajuns ulterior la locul de muncă, primul avion lovise deja Turnul de Nord.

Ani mai târziu, femeia a povestit public că întârzierea provocată de acel incident aparent banal a făcut ca ea să nu se afle în clădire în momentul atacului. Povestea a fost prezentată de CNN în 2011, iar Paltrow a declarat prin reprezentantul său că a fost profund emoționată de relatare.

Este una dintre acele povești greu de separat de ideea de destin: o întâlnire de câteva secunde, într-o dimineață obișnuită, a schimbat momentul în care o femeie a ajuns la serviciu. Într-o altă împrejurare, câteva minute pierdute ar fi fost irelevante. Pe 11 septembrie 2001, însă, ele au putut face diferența dintre viață și moarte.

Bizar este că întâmplarea seamănă extrem de mult cu scenariul filmului Sliding Doors, lansat în 1998, în care protagonista este chiar Gwyneth Paltrow.