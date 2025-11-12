Centrala merge, dar în casă e frig? 4 motive ascunse care îți irosesc căldura și banii 

2 minute de citit Publicat la 11:40 12 Noi 2025 Modificat la 11:40 12 Noi 2025

Ai pornit centrala termică de câteva săptămâni, termostatul este setat la 22 de grade, dar în casă tot simți nevoia să porți un pulover în plus? Este una dintre cele mai frustrante situații ale sezonului rece: auzi centrala cum funcționează, știi că vei plăti o factură mare la gaz, dar confortul termic pur și simplu lipsește.

De cele mai multe ori, problema nu este la centrală. Centrala ta probabil funcționează perfect și produce agentul termic corect. Problema este pe traseu: căldura pe care o produci cu costuri mari nu ajunge să fie distribuită eficient în cameră.

Înainte de a da vina pe furnizorul de gaz sau pe centrală, fă o verificare a celor patru "hoți" de eficiență care îți fură căldura.

1. Blocajul clasic: aerul din instalație

Acesta este cel mai frecvent vinovat și cel mai simplu de rezolvat. Cum îți dai seama? Pune mâna pe calorifer. Dacă este fierbinte în partea de jos, dar călâi sau complet rece în partea de sus, înseamnă că ai o bulă de aer prinsă în instalație. Aerul acela împiedică apa fierbinte să circule prin tot radiatorul, transformându-l într-unul pe jumătate inutil.

Soluția: aerisirea. Aproape fiecare calorifer are o supapă mică de aerisire. Cu o cheiță specială (sau o șurubelniță dreaptă, în funcție de model), deschide-o ușor până când începe să iasă doar apă, nu și aer sâsâit.

2. Inamicul tăcut: nămolul și depunerile

Aici problema este inversă: caloriferul este cald sus, dar rece ca gheața în partea de jos. Acesta este un semn de colmatare. De-a lungul anilor, în special în instalațiile vechi, din oțel, se formează depuneri și nămol care se așază la baza radiatorului, blocând complet circulația apei.

Soluția: Aceasta este mai complicată și necesită un profesionist. Ai nevoie de o spălare chimică a întregii instalații, o procedură care curăță depunerile și reface eficiența sistemului.

3. Randamentul: Când radiatorul e prea vechi sau prea mic

Uneori, instalația este curată, aerisită, dar tot e frig. Aici problema poate fi chiar radiatorul. Poate ai renovat, ai dărâmat un perete și ai mărit camera, dar ai păstrat radiatorul vechi. Acesta este acum subdimensionat și pur și simplu nu poate face față volumului de aer pe care trebuie să-l încălzească.

Sau, poate ai radiatoare foarte vechi, din fontă. Deși rețin căldura, se încălzesc extrem de greu și au un randament slab. Tehnologia a avansat. Noile calorifere din oțel sau aluminiu sunt proiectate pentru un transfer termic rapid; se încălzesc aproape instantaneu și distribuie căldura mult mai eficient, fiind optimizate pentru centralele termice moderne.

4. Greșeala de amenajare: încălzirea mobilei

Poate cea mai simplă problemă de rezolvat. Ai plasat canapeaua masivă sau un corp de bibliotecă exact în fața caloriferului? Ai tras draperiile groase, până în podea, peste el?

Felicitări, tocmai ai creat o bulă de aer cald în spatele canapelei. Caloriferul radiază căldură, mobila o absoarbe, iar în cameră nu ajunge aproape nimic. Trage mobila la cel puțin 15-20 de centimetri distanță de radiator și eliberează draperiile. Lasă aerul cald să circule liber.

Producția de căldură este partea scumpă a iernii. A o distribui eficient este partea inteligentă. Înainte de a crește temperatura la termostat (și, implicit, factura), asigură-te că sistemul tău de distribuție este pregătit. O simplă aerisire sau mutarea unei piese de mobilier te pot costa zero lei și îți pot aduce confortul pe care îl plătești deja.