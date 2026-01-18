Cercetătorii au descoperit un zahăr natural dulce, sărac în calorii și care nu provoacă creșteri ale insulinei

Tagatoza este un zahăr rar, prezent în cantități foarte mici în unele produse lactate și fructe. Foto: Getty Images

Îndulcitorii artificiali au fost promovați ani la rând ca o soluție mai sănătoasă pentru produsele dulci, însă în prezent tot mai multe dintre alternativele fără calorii ridică semne de întrebare. Acum, cercetătorii vorbesc despre o posibilă variantă naturală care ar putea schimba lucrurile, scrie Science Alert.

Este vorba despre tagatoză, un zahăr natural care are aproximativ 92% din dulceața zahărului obișnuit, dar doar o treime din aportul caloric. Și mai important, consumul său nu determină creșteri bruște ale nivelului de insulină, așa cum se întâmplă în cazul zahărului rafinat sau al multor îndulcitori artificiali. Acest aspect îl face deosebit de atractiv pentru persoanele cu diabet sau cu probleme de reglare a glicemiei.

Un grup de cercetători de la Universitatea Tufts, în colaborare cu companiile de biotehnologie Manus Bio (SUA) și Kcat Enzymatic (India), a demonstrat într-un studiu că tagatoza poate fi produsă eficient și sustenabil, un obstacol major care a limitat până acum răspândirea sa pe piață.

Tagatoza este un zahăr rar, prezent în cantități foarte mici în unele produse lactate și fructe. Spre deosebire de zahărul clasic și de îndulcitorii artificiali, care pot provoca vârfuri puternice de insulină, tagatoza are un impact metabolic mult mai blând. O parte semnificativă din acest zahăr este fermentată în intestinul gros și este absorbită doar parțial în sânge prin intestinul subțire.

În organism, este metabolizată într-un mod asemănător fructozei, motiv pentru care persoanele cu intoleranță la fructoză ar trebui să o consume cu prudență. Totuși, tagatoza este considerată sigură pentru consum de către Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA) și de Organizația Mondială a Sănătății (OMS).

Un alt avantaj important este faptul că tagatoza este „prietenoasă cu dinții”. Studiile preliminare sugerează că, spre deosebire de zahăr, aceasta limitează dezvoltarea bacteriilor orale asociate cu apariția cariilor și ar putea avea inclusiv efecte prebiotice asupra microbiomului oral. În plus, poate fi folosită la gătit și la copt, un lucru dificil de realizat cu mulți îndulcitori artificiali.

Până acum, utilizarea pe scară largă a tagatozei a fost limitată de costuri și de randamentele scăzute ale metodelor de producție existente. „Există procedee cunoscute pentru obținerea tagatozei, dar sunt ineficiente și scumpe”, explică Nik Nair, inginer biolog la Universitatea Tufts.

Echipa sa a dezvoltat o metodă inovatoare care implică modificarea bacteriei Escherichia coli, transformată într-un mic „laborator” biologic. Prin această tehnică, randamentul de producție poate ajunge până la 95%, mult peste nivelul de 40–77% obținut prin metodele clasice.

Deși procesul necesită în continuare optimizări, cercetătorii speră că metoda lor va deveni un model pentru producția viitoare de îndulcitori naturali. Potrivit estimărilor, piața globală a tagatozei ar putea ajunge la aproximativ 250 de milioane de dolari până în 2032.

Studiul a fost publicat în revista Cell Reports Physical Science.