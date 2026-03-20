Coadă uriașă la deschiderea primului magazin care oferă 1.000 de pungi cu suveniruri și un card de 334 de euro, în Viena

1 minut de citit Publicat la 11:57 20 Mar 2026 Modificat la 11:57 20 Mar 2026

O coadă uriașă s-a format la deschiderea unui nou magazin în Viena, oamenii fiind atrași de promisiunea că vor primi 1.000 de pungi-cadou și un card cadou de 334 de euro.

Magazinul de pe Mariahilfer Straße, una dintre cele mai cunoscute artere comerciale din Viena, s-a deschis joi la ora 9.30, oră la care sute de oameni așteptau deja să intre, scrie Heute.

Pe rețelele sociale s-au postat imagini cu șirul de oameni de-a lungul străzii Mariahilfer până în apropiata Stiftgasse.

Pentru a marca inaugurarea, organizatorii au pregătit mai multe surprize pentru vizitatori. Primii zece oameni aflați la coadă au primit vouchere în valoare de 30 de euro.

În plus, au fost distribuite 1.000 de pungi-cadou, iar într-una dintre ele se afla, potrivit organizatorilor, un card cadou în valoare de 334 de euro.

CEO-ul companiei, Jakob Frølich Maarbjerg, a declarat că deschiderea marchează aducerea pentru prima dată la Viena a conceptului unic "Normal".

Strategia "Normal" se axează pe trei piloni principali: prețuri fixe, permanent reduse la toate articolele, comercializarea unor mărci deja cunoscute de public și o dinamică mare pe rafturi, urmând a fi expuse cel puțin 100 de produse noi în fiecare săptămână.

"Ne bucurăm foarte mult să aducem pentru prima dată la Viena conceptul nostru unic «Normal». Mariahilfer Straße și G3 Shopping Resort sunt pentru noi locații ideale și suntem nerăbdători să vedem reacțiile vienezilor", a afirmat Jakob Frølich Maarbjerg.