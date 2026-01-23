Conceptul „Cost Per Wear”: cum calculezi dacă o achiziție vestimentară este o investiție reală sau o risipă de bani 

Primul pas al strategiei este să investești mai mult în lucrurile pe care le folosești zilnic. foto: Pexels, Ron Lach

Într-un climat economic marcat de inflație și de creșterea costului vieții, gestionarea bugetului personal devine o prioritate. Deși discuțiile despre economisire se concentrează adesea pe utilități sau alimente, o parte semnificativă a veniturilor se disipează prin decizii de cumpărare ineficiente în zona vestimentară.

Paradoxul este că încercarea de a economisi cumpărând produse ieftine, de cele mai multe ori de calitate îndoielnică, duce pe termen mediu și lung la cheltuieli mai mari. Aceasta este capcana „economiei false”.

Pentru a evalua corect prețul unui produs, experții în finanțe personale recomandă aplicarea formulei „Cost Per Wear” (CPW). Aceasta presupune împărțirea prețului de achiziție la numărul estimat de purtări. Un produs scump, purtat de sute de ori, are un CPW infim, în timp ce un produs ieftin, care se deteriorează după două spălări sau nu este purtat niciodată, reprezintă o pierdere financiară totală.

Identificarea pieselor cu grad ridicat de uzură

Primul pas al strategiei este să investești mai mult în lucrurile pe care le folosești zilnic. Acestea sunt supuse celui mai mare stres mecanic și, implicit, riscului de deteriorare rapidă. În această categorie intră încălțămintea, paltoanele și accesoriile de marochinărie. Spre deosebire de o rochie de seară, purtată ocazional, accesoriile de zi cu zi trebuie să reziste la greutate, frecare și variații de temperatură.

Din punct de vedere al rentabilității, achiziția unei genți de damă din piele naturală este justificată de durabilitatea materialului. Pielea naturală are proprietatea de a îmbătrâni frumos și de a rezista la sarcini grele (laptop, documente, obiecte personale) fără a se rupe baretele sau a se exfolia materialul, așa cum se întâmplă frecvent în cazul înlocuitorilor sintetici de slabă calitate. Dacă împarți costul unei genți rezistente la 300 de zile de purtare pe an, timp de câțiva ani, costul zilnic devine neglijabil comparativ cu înlocuirea repetată a unor genți ieftine.

Optimizarea garderobei existente prin accesorii

O altă regulă financiară importantă este maximizarea utilizării hainelor pe care le deții deja. De multe ori, renunțăm la anumite piese vestimentare nu pentru că sunt uzate, ci pentru că nu se mai așază corect pe corp din cauza fluctuațiilor de greutate sau pentru că par demodate.

În loc să cumperi haine noi, poți revitaliza garderoba actuală prin mici ajustări structurale. De exemplu, rolul funcțional al curelelor pentru femei este adesea subestimat. Dincolo de estetică, o curea de calitate poate ajusta talia unor pantaloni care altfel ar necesita vizita la croitor sau poate schimba complet silueta unui sacou supradimensionat, oferindu-i o nouă viață. Investiția în accesorii clasice, care nu se demodează, îți permite să porți aceleași haine de bază în moduri diferite, reducând astfel nevoia de a face shopping impulsiv pentru fiecare nou sezon sau eveniment.

Capcana reducerilor și a trendurilor rapide

Calculul CPW te ajută să eviți și mirajul reducerilor. Un produs redus cu 70% pare o afacere bună, dar dacă nu se potrivește stilului tău de viață și va rămâne în dulap cu eticheta pe el, costul per purtare este infinit. Banii respectivi sunt blocați inutil.

O garderobă eficientă din punct de vedere financiar este una fluidă, compusă din piese care comunică între ele. Înainte de a scoate cardul, analizează materialul, cusăturile și, mai ales, versatilitatea produsului. Dacă nu îl poți integra în cel puțin trei ținute diferite sau dacă materialul dă semne de slăbiciune încă din magazin, este o achiziție care nu va trece testul timpului.

Educația financiară se aplică și în dulap, nu doar în contul bancar. Adoptând mentalitatea de a cumpăra „mai puțin, dar mai bun”, nu doar că vei avea o imagine mai îngrijită, dar vei observa, la final de an, că ai cheltuit mai puțin, având în același timp acces la produse de o calitate superioară.