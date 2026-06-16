Copiii olandezi sunt printre cei mai fericiți și sănătoși din lume. Se datorează oare Avondvierdaagse?

Copiii olandezi sunt printre cei mai fericiți și sănătoși din lume. Foto: Profimedia Images

O tradiție anuală din Olanda adună sute de mii de copii, părinți și profesori la un festival de mers pe jos desfășurat pe parcursul a patru seri consecutive, în care participanții explorează cartierele, fac mișcare și socializează. Deși vremea este adesea imprevizibilă, evenimentul continuă să atragă un număr mare de participanți în fiecare an.

În Amsterdam, la Westerpark, sute de copii au început să sosească într-o seară ploioasă, mulți dintre ei pe biciclete, însoțiți de părinți. De aici pornesc trasee de 5 sau 10 kilometri prin cartierele din jur, coordonate de voluntari locali care se ocupă de înscriere și organizare. Copiii sunt grupați și primesc carduri de participare, care sunt ștampilate pe parcursul fiecărei seri. Finalizarea celor patru zile este răsplătită cu medalii și flori, relatează The Guardian.

Evenimentul poartă numele de Avondvierdaagse, adică „plimbarea de seară de patru zile”, și are loc simultan în sute de localități din Olanda, în special la începutul verii. În unele zone, participarea ajunge la sute de mii de persoane anual, iar organizarea se bazează pe zeci de mii de voluntari. Există și variante similare pentru ciclism sau înot.

O tradiție cu origini militare

Deși astăzi este perceput ca un eveniment comunitar dedicat copiilor, tradiția își are originea la începutul secolului XX, când primele marșuri au fost organizate în scop de pregătire militară. Ulterior, după al Doilea Război Mondial, astfel de plimbări au fost deschise publicului larg și au devenit evenimente comunitare de amploare.

În prezent, cel mai mare eveniment de acest tip din Țările de Jos este marșul de la Nijmegen, la care participă zeci de mii de persoane din întreaga lume. Avondvierdaagse este considerat varianta destinată copiilor și familiilor.

Impactul asupra copiilor

Specialiștii în educație fizică și sănătate publică arată că astfel de activități contribuie la încurajarea mișcării în rândul copiilor și la formarea unor obiceiuri sănătoase. Participarea repetată, chiar și în condiții de vreme nefavorabilă, este văzută ca o metodă de a construi perseverență și o atitudine pozitivă față de activitatea fizică.

Pentru mulți copii, experiența este și una socială. Participanții merg împreună cu colegii de școală, dar și cu părinții, iar traseele includ zone verzi, străzi rezidențiale și puncte de interes local. În unele cazuri, școlile pregătesc tricouri personalizate sau alte simboluri ale participării.

Un fenomen cu rădăcini culturale puternice

Evenimentul este considerat de mulți o parte a identității culturale olandeze, alături de alte sărbători naționale. Participarea masivă și implicarea comunităților locale au transformat Avondvierdaagse într-o tradiție de durată.

În același timp, organizatorii subliniază că succesul evenimentului depinde în mare măsură de voluntari, de sprijinul comunității și de implicarea școlilor și autorităților locale.

În unele orașe, organizarea devine dificilă din cauza lipsei de voluntari, iar evenimentele mai mici riscă uneori să fie anulate. De asemenea, există discuții privind accesibilitatea pentru toate categoriile sociale și pentru persoanele cu dizabilități, în special în marile orașe.

Cu toate acestea, în multe localități tradiția continuă să fie menținută și adaptată. Traseele sunt schimbate anual, iar comunitățile locale contribuie cu logistică, alimente și flori pentru participanți.

Final festiv în comunități

La finalul celor patru zile, sosirea participanților se transformă într-o sărbătoare locală. Copiii sunt întâmpinați de familii, primesc medalii și participă la momente festive organizate în spațiile publice.

Atmosfera este una de celebrare comunitară, în care accentul cade pe participare, socializare și experiența comună, mai degrabă decât pe competiție.