Crezi că visele tale sunt întâmplătoare? Știința demonstrează contrariul. Cei doi factori care le dictează

Publicat la 07:00 03 Mai 2026 Modificat la 08:01 03 Mai 2026

Crezi că tot ce visezi e doar haos? Cercetătorii au analizat peste 3.700 de relatări despre vise și au acum o imagine mult mai clară despre ce anume ne influențează experiențele nocturne.

În Franța, există credința că dacă mănânci brânză înainte de culcare, vei avea vise bizare. Însă știința ne indică o altă direcție: conținutul viselor noastre pare să fie modelat de un amestec între personalitate și experiențele trăite - nicidecum de Camembert sau Cheddar.

De ce unele vise par haotice și fără noimă, în timp ce altele sunt captivante și ciudat de coerente? Un nou studiu sugerează că răspunsul nu stă în hazard.

Cercetătorii de la Școala de Studii Avansate IMT Lucca din Italia au contestat ideea conform căreia visele sunt doar niște „produse secundare” mintale, apărute la întâmplare. Studiul, publicat în revista Communications Psychology, indică un sistem complex, influențat de cogniție, emoții și context.

Analiza s-a bazat pe mai bine de 3.700 de rapoarte despre vise și experiențe din starea de veghe, colectate de la 287 de participanți cu vârste între 18 și 70 de ani.

Timp de două săptămâni, voluntarii și-au notat experiențele de peste zi, în timp ce cercetătorii au adunat date detaliate despre calitatea somnului, tiparele de gândire, trăsăturile de personalitate și profilul psihologic al fiecăruia.

Ulterior, specialiștii au folosit tehnici avansate de procesare a limbajului natural (NLP - o formă de inteligență artificială) pentru a analiza modul în care participanții își descriau atât viața de zi cu zi, cât și visele.

Visele nu sunt aleatorii

Rezultatele arată că visele sunt departe de a fi întâmplătoare; ele urmează tipare clare, reflectând o combinație între trăsăturile interioare și influențele externe. De exemplu, persoanele care au tendința de a „sări” de la o idee la alta în timpul zilei au raportat adesea vise fragmentate, care se schimbă rapid. În schimb, cei care acordă o semnificație profundă viselor au avut parte de experiențe nocturne mult mai intense și pline de viață.

Evenimentele externe au jucat, de asemenea, un rol important. Studiul a scos la iveală faptul că, în timpul pandemiei de COVID-19, visele au devenit mult mai intense, concentrându-se frecvent pe teme legate de restricții și izolare. Aceste tipare au dispărut pe măsură ce viața a revenit la normal, sugerând că visele se transformă odată cu starea noastră psihică.

Viața de zi cu zi, dar „reeditată”

În loc să fie o simplă reluare a evenimentelor de peste zi, visele par mai degrabă să le transforme. Elementele de rutină, cum ar fi locul de muncă, spitalele sau școlile, apar rareori ca niște copii fidele ale realității. În schimb, ele sunt reorganizate în scenarii nefamiliare și adesea suprarealiste, amestecând contexte și perspective diferite.

„Descoperirile noastre arată că visele nu sunt doar o reflectare a experiențelor trecute, ci un proces dinamic modelat de cine suntem și de evenimentele prin care trecem”, a declarat Valentina Elce, autoarea principală a studiului.

Cercetarea demonstrează, totodată, cum inteligența artificială poate revoluționa studiul viselor. Modelele NLP pot analiza relatările despre vise cu o precizie similară cu cea a evaluatorilor umani, deschizând noi oportunități pentru a studia conștiința, memoria și sănătatea mintală la o scară mult mai largă.

Așadar, deși s-ar putea să nu îți poți influența aventurile nocturne prin dietă, visele par a fi modelate de forțe măsurabile, care țin atât de universul nostru interior, cât și de lumea exterioară.