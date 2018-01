Mihaela Bilic îți prezintă un super desert post Sărbători: ”Nu știu dacă ea a apărut din sărăcie, dar știu că e o invenție tare bună”

Medicul nutriționist Mihaela Bilic ne recomandă o plăcintă delicioasă care se face rapid. Ea povestește că o consuma des în copilărie și că este într-adevăr delicioasă.

”Plăcinta cu iaurt, un desert post-sărbători

Când eram copil știam că există plăcintă cu brânză, cu mere, cu dovleac...dar nu și cu iaurt. Nu știu dacă ea a apărut din sărăcie, pe vremurile când făceam șnițel din parizer sau prăjitură Inka, dar știu că e o invenție tare bună

Cu un pachet de foi de plăcintă, o găletușă de iaurt gras și câteva ouă poți deveni o gospodină desăvârșită, care să-și răsfețe prietenii sau familia cu o plăcintă aburindă și bine rumenită. Exact asta am făcut și eu acum, după consistentele Sărbători de iarnă. Și vă promit că nu e cremă mai fină decât iaurtul coagulat cu un pic de ou. Iar zahărul sau mierea merită puse la sfârsit, sub forma unui sirop, cât să îndulcească doar un pic compoziția.

E drept că nevoia te învață iar la capitolul mâncare imaginația și soluțiile sunt fără limite când vine vorba să faci ceva bun din nimic...sau mai bine spus din ingrediente simple. Acum, că tot v-am deschis apetitul de dulce, vă amintiți de banalele friganele? Oricine are în casă pâine, lapte, ou și un pic de zahăr din care poți să faci la repezeală un desert de criză. Asta e avantajul că am fost săraci, știm să ne descurcăm în orice condiții. Iar iaurtul nu a fost niciodată mai gustos și mai bine pus în valoare decât în plăcintă Iar data viitoare o să-i pun și stafide, nu are ce să fie greșit!” a scris medicul pe contul său de Facebook.