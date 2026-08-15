Cum alegi pepenele verde perfect. Cele cinci lucruri pe care să le verifici înainte de a-l cumpăra

Un pepene verde cules prea devreme nu va continua să se coacă după recoltare. Foto: Agerpres

Pepenele verde este unul dintre alimentele care definesc vara. Când este bine copt, este dulce, zemos și răcoritor. Problema apare atunci când ajungi acasă, îl tai și descoperi că este tare, fad, uscat sau, dimpotrivă, prea moale și trecut, scrie The Spruce Eats.

Un pepene verde cules prea devreme nu va continua să se coacă după recoltare, iar gustul și textura nu se vor îmbunătăți semnificativ. De aceea, alegerea fructului potrivit încă din magazin este esențială.

Pepenii cumpărați din piețe sau de la producători locali pot fi o alegere bună, însă și în supermarket există câteva semne simple care te pot ajuta să găsești un pepene bine copt.

1. Uită-te cu atenție la coajă

Primul lucru pe care trebuie să îl faci este să examinezi pepenele.

Alege unul care nu are lovituri, tăieturi, zone moi sau pete vizibile. Coaja ar trebui să fie cât mai uniformă și fără defecte evidente.

Apoi întoarce pepenele și caută partea care a stat pe pământ în timp ce fructul s-a dezvoltat. Această zonă este cunoscută drept „pata de câmp”.

Dacă pata are o nuanță galbenă, este un semn că pepenele a avut timp să se coacă.

În schimb, dacă partea respectivă este foarte deschisă la culoare, aproape albă, pepenele s-ar putea să fi fost cules prea devreme.

Un alt indiciu este aspectul general al dungilor de pe coajă. Dacă acestea sunt foarte pronunțate pe întreaga suprafață și nu există o pată de maturare bine conturată, poate fi mai bine să alegi un alt pepene.

2. Bate ușor în pepene

Probabil ai văzut oameni în piață care bat cu degetele în pepeni și apoi îi apropie de ureche. Nu este doar un gest făcut la întâmplare. Sunetul produs de coajă poate oferi un indiciu despre starea fructului.

Lovește ușor pepenele cu degetele, ca și cum ai bate într-o ușă, și ascultă sunetul.

Un pepene copt ar trebui să producă un sunet mai clar și ușor rezonant, care sugerează că interiorul este plin și bine dezvoltat. Dacă sunetul este foarte ascuțit, pepenele poate fi încă necopt.

La polul opus, un sunet foarte înfundat, de tip „buf”, poate indica faptul că fructul este prea copt și textura din interior a început să se înmoaie.

Diferențele dintre sunete nu sunt întotdeauna ușor de sesizat de la prima încercare. Cu puțin exercițiu însă, metoda poate deveni mai ușor de folosit.

3. Ridică pepenele și compară-l cu alții

Un alt truc simplu este să îl ridici. Pepenele verde este alcătuit în mare parte din apă, așa că un fruct copt și bine hidratat ar trebui să fie greu raportat la dimensiunea sa.

Nu te opri la primul pepene pe care îl iei în mână. Compară două sau trei fructe de dimensiuni asemănătoare.

Dacă unul pare vizibil mai greu decât celelalte, acesta poate fi o alegere mai bună.

Ideea nu este să alegi neapărat cel mai mare pepene, ci pe cel mai greu pentru dimensiunea lui.

4. Miroase coaja

Poți încerca și un test mai puțin cunoscut: mirosul. Ridică pepenele și apropie-l de nas, preferabil într-un loc în care nu este înconjurat de mulți alți pepeni, pentru a evita amestecarea mirosurilor.

Un pepene copt ar trebui să aibă un miros discret, dulce și plăcut.

Dacă aroma dulce este foarte puternică, poate fi un semn că fructul este deja prea copt.

Dacă nu simți aproape niciun miros, acest lucru nu este neapărat o dovadă că pepenele este necopt, dar poate fi un indiciu pe care să îl iei în calcul împreună cu celelalte semne.

5. Apasă ușor pe coajă

Ultimul test este textura.

Evident, un pepene verde nu poate fi strâns precum o lămâie sau o piersică, dar poți apăsa ușor cu degetele pe coajă pentru a vedea cât de ferm este.

Nu vrei ca pepenele să fie moale sau să se lase ușor sub presiune. Acest lucru poate indica faptul că fructul este prea copt.

Pe de altă parte, nici un pepene extrem de tare nu este neapărat alegerea ideală.

Caută o textură intermediară: fermă, dar cu o foarte ușoară elasticitate atunci când apeși.

Cum alegi pepenele verde perfect

Niciunul dintre aceste trucuri nu poate garanta 100% că pepenele va fi exact pe gustul tău. Împreună însă, ele îți pot crește considerabil șansele de a cumpăra un fruct bine copt.

Caută un pepene fără lovituri sau tăieturi, verifică pata galbenă de pe partea care a stat pe pământ, compară greutatea cu a altor pepeni și, dacă vrei, testează sunetul și mirosul.

Cel mai important lucru este să nu alegi pepenele doar după dimensiune sau după aspectul dungilor de pe coajă.

Data viitoare când mergi la cumpărături, nu te grăbi să pui primul pepene în coș. Privește-l, întoarce-l, ridică-l și ascultă-l. Câteva secunde în plus pot face diferența dintre un pepene dulce și zemos și unul pe care îl vei regreta după ce îl tai.