Cum arată mini-rulota cu motor de scuter. Un băiat a construit una după ce a profitat de un gol legislativ și plecat prin Europa cu ea

Timon Bornhalm a uimit pe toată lumea după ce a construit o mini-rulotă cu un motor de scuter și a străbătut Europa cu ea. FOTO: Profimedia Images

Timon Bornhalm, un tânăr de doar 19 ani din Iserlohn, Germania, a uimit pe toată lumea după ce a construit o mini-rulotă cu un motor de scuter și a străbătut Europa cu ea. Călătoria lui de 1.300 de kilometri a fost o adevărată aventură, iar povestea sa a stârnit admirație și curiozitate în toată lumea.

Timon a profitat de o lacună legislativă din reglementările europene și a reușit să pornească la drum cu un permis AM, care îi permite să conducă vehicule ușoare cu viteze de până la 45 km/h.

Astfel, la doar 16 ani, și-a luat permisul pentru scuter. A putut astfel să construiască o mini-rulotă pe roți, cu motor de scuter, care avea tot ce îi trebuia pentru o călătorie de lungă durată.

La început, vehiculul era gol. Acum are o mică zonă de relaxare cu o chicinetă și spațiu de depozitare, un cort pliabil pe acoperiș care poate găzdui două persoane, iar restul echipamentului, inclusiv o masă de camping și două scaune, este depozitat într-o remorcă.

› Vezi galeria foto ‹





”Este foarte tare să vezi cum s-a transformat.”, spune băiatul.

După două luni de muncă într-o garaj, Timon și tatăl său au reușit să finalizeze mini-rulota. După 130 de ore de muncă, tânărul a pornit singur la drum, cu o destinație clară: Costa Brava, pe coasta Spaniei. A străbătut Germania și Franța, iar la sosirea sa în stațiunea L'Estartit, a fost întâmpinat de părinții și prietenii săi.

Aceasta nu a fost doar o călătorie obisnuită, ci o adevărată provocare pentru un adolescent care s-a confruntat cu multe obstacole și a avut de înfruntat atât trasee dificile, cât și reacțiile oamenilor de pe drum.

Pe parcursul călătoriei sale, Timon a câștigat simpatia și uimirea multor șoferi care l-au întâmpinat cu semne de aprobare, dar și cu gesturi mai puțin prietenoase. Timon recunoaște că mulți oameni l-au descurajat și l-au considerat un visător.

În ciuda faptului că vehiculul său nu era nici pe departe un autovehicul de lux sau o caravănă clasică, Timon a demonstrat că, uneori, nu este vorba despre mijloacele de transport, ci despre dorința de a trăi o experiență unică.