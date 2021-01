Disney a interzis desenele Peter Pan şi Pisicile Aristocrate pentru că ar fi rasiste

Conform publicaţiei DailyMail, conducerea Disney a decis să interzică copiilor sub 7 ani vizionarea clasicului desen animat Peter Pan, deoarece este rasist.

Împreună cu Peter Pan, alte 3 favorite - Dumbo, Pisicile Aristocrate şi Familia Robinson - au fost scoase din grila celor mici, deoarece încalcă politicile de conţinut a platformei.

Disney a implementat noi politici de conţinut în Octombrie, pentru a identifica posibile stereotipuri rasiste.

Interzicerea acestor desene clasice vine în urma unei analize realizate de un grup extern de specialişti.

"Am rămas şocat când nu am găsit Peter Pan pe Disney"

Părinţii celor mici au fost tulburaţi de decizia celor de la Disney: "Am vrut să vizionez cu fiica mea la Peter Pan, dar nu am reuşit să îl găsesc nicăieri. După am realizat că a fost scos complet de pe contul copilului."

Principalul motiv de interzicere a clasicului Peter Pan este faptul că acesta înfăţişează Americani Nativi, însă îi denumeşte oameni cu pielea roşie, un termen ofensiv.

Shun Gon din Pisicile Aristocrate, o felină cu dinţi proeminenţi şi ochi oblici, a cauzat numeroase discuţii, fiind considerată o caricatură a asiaticilor.

Denumiri precum "feţe galbene" şi "feţe maro" sunt termeni din Familia Robinson ce au adus un val de critici asupra desenului animat.

Alte desene animate interzise pentru că ar fi rasiste

Dumbo, serialul animat cu acel adorabil elefant zburător, a fost acuzat că ridiculizează sclavii Afro-Americani de pe plantaţii. Versul "Când ne primim leafa, o cheltuim pe toată", cântat de muncitorii de culoare, a stârnit controverse.

Deşi desenele animate sunt încă disponibile pe conturile adulţilor, acestea vin cu o avertizare legată de conţinut. "Acest program conţine descrieri negative la adresa unor persoane sau culturi.

Aceste stereotipuri au fost dintotdeauna greşite. În loc să ştergem desene complet, vrem să adresăm impactul negativ, să stârnim conversaţii în jurul acestui subiect şi să creăm un viitor ce include pe toată lumea".

Disney comunică pe site-ul oficial că este dedicat creării unor poveşti inspiraţionale, ce reflectă diversitatea culturală: "Nu putem să schimbăm trecutul, însă putem să ne asumăm, să învăţăm şi să creăm o zi de mâine mai bună".